https://ria.ru/20240907/analitik-1971333241.html

Индонезийский эксперт осудил санкции США против российских СМИ

Индонезийский эксперт осудил санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 07.09.2024

Индонезийский эксперт осудил санкции США против российских СМИ

Недавно введенные санкции США против ряда российских СМИ нарушают принципы свободы слова, заявила РИА Новости индонезийский аналитик в области политической,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T22:26

2024-09-07T22:26

2024-09-07T22:26

в мире

сша

маргарита симоньян

антон анисимов

елена афанасьева

санкт-петербургский государственный университет

государственный департамент сша

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ДЖАКАРТА, 7 сен — РИА Новости. Недавно введенные санкции США против ряда российских СМИ нарушают принципы свободы слова, заявила РИА Новости индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. "Конечно, введение санкций или других видов наказания для прессы и СМИ может нарушить принципы свободы слова. Я думаю, что в этом столетии свобода прессы является основополагающим аспектом свободы слова. Необходимо обмениваться различными точками зрения, способствовать информированным дискуссиям для общественности", - отметила аналитик, комментируя недавние действия американских властей. Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html

https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971097805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, санкт-петербургский государственный университет, государственный департамент сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум)