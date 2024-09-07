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Индонезийский эксперт осудил санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 07.09.2024
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22:26 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/analitik-1971333241.html
Индонезийский эксперт осудил санкции США против российских СМИ
Индонезийский эксперт осудил санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 07.09.2024
Индонезийский эксперт осудил санкции США против российских СМИ
Недавно введенные санкции США против ряда российских СМИ нарушают принципы свободы слова, заявила РИА Новости индонезийский аналитик в области политической,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:26
2024-09-07T22:26
в мире
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маргарита симоньян
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государственный департамент сша
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ДЖАКАРТА, 7 сен — РИА Новости. Недавно введенные санкции США против ряда российских СМИ нарушают принципы свободы слова, заявила РИА Новости индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. "Конечно, введение санкций или других видов наказания для прессы и СМИ может нарушить принципы свободы слова. Я думаю, что в этом столетии свобода прессы является основополагающим аспектом свободы слова. Необходимо обмениваться различными точками зрения, способствовать информированным дискуссиям для общественности", - отметила аналитик, комментируя недавние действия американских властей. Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, сша, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, санкт-петербургский государственный университет, государственный департамент сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, США, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный департамент США, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Индонезийский эксперт осудил санкции США против российских СМИ

Эксперт Конни: санкции США против российских СМИ нарушают принципы свободы слова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖурналисты во время пресс-конференции
Журналисты во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Журналисты во время пресс-конференции. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 7 сен — РИА Новости. Недавно введенные санкции США против ряда российских СМИ нарушают принципы свободы слова, заявила РИА Новости индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.
"Конечно, введение санкций или других видов наказания для прессы и СМИ может нарушить принципы свободы слова. Я думаю, что в этом столетии свобода прессы является основополагающим аспектом свободы слова. Необходимо обмениваться различными точками зрения, способствовать информированным дискуссиям для общественности", - отметила аналитик, комментируя недавние действия американских властей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха
Вчера, 08:00
Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Здание медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Журналист из США назвал санкции против "России сегодня" лицемерными
6 сентября, 16:11
 
В миреСШАМаргарита СимоньянАнтон АнисимовЕлена АфанасьеваСанкт-Петербургский государственный университетГосударственный департамент СШАВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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