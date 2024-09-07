https://ria.ru/20240907/amsterdam-1971297419.html

Самый посещаемый музей Нидерландов закрылся из-за протеста экоактивистов

Самый посещаемый музей Нидерландов закрылся из-за протеста экоактивистов - РИА Новости, 07.09.2024

Самый посещаемый музей Нидерландов закрылся из-за протеста экоактивистов

Самый посещаемый музей Нидерландов Рейксмузеум, расположенный в Амстердаме, закрылся в субботу из-за демонстрации экоактивистов движения Extinction Rebellion,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:30

2024-09-07T16:30

2024-09-07T16:40

амстердам

нидерланды

рембрандт

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самый посещаемый музей Нидерландов Рейксмузеум, расположенный в Амстердаме, закрылся в субботу из-за демонстрации экоактивистов движения Extinction Rebellion, сообщил портал DutchNews. "Рейксмузеум в Амстердаме был закрыт в субботу утром "до дальнейшего уведомления"... Протестующие приковали себя цепями к воротам у пешеходного и велосипедного входа в музейный подземный переход," - сообщил портал. Движение на своей странице в соцсети X заявило, что не прекратит акцию, пока Рейксмузеум не прекратит спонсорские связи с финансовой корпорацией ING. Пресс-секретарь Extinction Rebellion Йозефьен ван Марлен, слова которой приводит DutchNews, заявила, что "музей дает этому крупному загрязнителю (ING - ред.) возможность скрыть свое грязное лицо за известными произведениями искусства". В закрытом музее хранятся такие произведения искусства, как "Ночной дозор" Рембрандта. Это, как отмечает DutchNews, самый посещаемый музей страны, который привлекает тысячи посетителей в день. Портал также подчеркивает, что экоактивисты движения уже пытались ранее предпринимать меры против ING. Они устраивали блокаду амстердамской кольцевой дороги рядом с бывшей штаб-квартирой корпорации. Extinction Rebellion утверждает, что ING ответственна за финансирование топливной промышленности, в результате которого, по мнению движения, этим летом произошли крупные наводнения. ING является голландской финансовой корпорацией, которая занимается различного рода банковскими операциями, управлением активами, страховыми услугами.

https://ria.ru/20240725/kartina-1962028062.html

https://ria.ru/20240806/ekoaktivisty-1964485939.html

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амстердам, нидерланды, рембрандт, ing