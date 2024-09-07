https://ria.ru/20240907/alzhir-1970990855.html

Процедура выборов президента Алжира

Процедура выборов президента Алжира - РИА Новости, 07.09.2024

Процедура выборов президента Алжира

В соответствии с Конституцией Алжира (2016), главой государства является президент, который избирается всеобщим прямым и тайным голосованием абсолютным... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:50

2024-09-07T00:50

2024-09-07T00:50

справки

алжир (республика)

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В соответствии с Конституцией Алжира (2016), главой государства является президент, который избирается всеобщим прямым и тайным голосованием абсолютным большинством голосов сроком на пять лет.Конституция гласит, что никто не может занимать более двух последовательных или двух отдельных мандатов. В случае прерывания мандата в связи с отставкой президента или по любому другому поводу, данный мандат считается выполненным.Очередные президентские выборы в Алжире должны были пройти в декабре 2024 года. В марте 2024 года стало известно, что руководство Алжира приняло решение провести досрочные президентские выборы в республике, назначив их на 7 сентября 2024 года. Причины принятия решения не назывались.Кандидат в президенты должен быть гражданином Алжира по рождению, не иметь иностранного гражданства и проживать не менее 10 лет в стране на момент подачи заявки, его родители и супруга также должны быть гражданами Алжира. Кандидат в президенты должен быть мусульманином, достичь возраста 40 лет на день избрания, обладать полным объемом гражданских и политических прав. Он также должен подтвердить участие в революции 1 ноября 1954 года (если родился до июля 1942 года) или подтвердить неучастие родителей (если родился после июля 1942 года) в актах, враждебных революции 1 ноября 1954 года. Также кандидат должен представить декларацию о своем движимом и недвижимом имуществе в Алжире и за его пределами.Кандидат должен представить в Конституционный совет список из 600 подписей членов муниципальных советов, советов провинций или 50 тысяч подписей зарегистрированных избирателей как минимум в 29 провинциях. Минимум подписей, необходимых для каждой провинции, – не менее 1,2 тысячи.Кроме того, кандидату необходимо внести избирательный залог в 250 тысяч динаров. Эта сумма будет возмещена кандидату, который он соберет не менее 50% требуемых по закону подписей в 25 провинциях в течение 15 дней с момента объявления Конституционным судом о начале процедуры выдвижения кандидатов.После подписания указа о созыве избирательной комиссии для подготовки президентских выборов у кандидатов на высший государственный пост есть 40 дней, чтобы зарегистрироваться для участия в президентской гонке.Предвыборные расходы кандидата на выборах в президенты не могут превышать потолок в 120 миллионов динаров для первого тура и 140 миллионов динаров – для второго тура.Согласно Закону о выборах, избирателем может быть гражданин Алжира, обладающий полнотой гражданских и политических прав, на день выборов которому исполнилось 18 лет. При этом его имя должно быть внесено в список избирательного участка муниципалитета по месту жительства. В список избирателей не вносятся имена тех, кто был осужден за уголовное преступление и не реабилитирован, кто приговорен к тюремному заключению, кто во время национально-освободительной революции выступал "вопреки интересам отечества", а также в случае интернирования в судебном порядке.Голосование проводится с 8 до 19 часов. Выборы проводятся в один день, по исключительной причине (например, удаленность избирательного участка) голосование может быть продлено до 72 часов.В день голосования избиратель после регистрации получает бюллетени и конверт. Каждый кандидат в президенты должен иметь отдельный бюллетень. В кабине для голосования избиратель вкладывает выбранный бюллетень в конверт, после чего, показав его председателю избирательного участка (тем самым подтверждается наличие одного конверта у избирателя), опускает в урну.Голосование всех избирателей отмечается проставлением в списке подписей отпечатка левого указательного пальца несмываемой тушью напротив своего имени перед членами избирательного участка. После голосования на карточке избирателя ставится штамп с надписью "проголосовал" и датой голосования.Согласно законодательству, некоторые категории граждан Алжира могут оформить официальную доверенность на голосование: пациенты в больницах или находящиеся на лечении дома; люди с тяжелыми формами инвалидности или недугами; рабочие и служащие, которые работают за пределами своего муниципалитета или которые находятся в пути и остаются на своих рабочих местах в день голосования; студенты вузов и студенты, находящиеся на стажировке, обучающиеся за пределами своего муниципалитета; граждане, временно находящиеся за границей; члены Народной национальной армии, национальной безопасности, гражданской защиты, а также сотрудники Национальной таможенной и тюремной служб, которые присутствуют на работе в день голосования.Если в первом туре ни один из кандидатов не достиг абсолютного большинства, Конституционный совет выдвигает двух кандидатов, набравших большинство голосов, для участия во втором туре.В случае смерти или недееспособности одного из кандидатов во втором туре Конституционный суд заявляет о возобновлении выборов. В этом случае выборы должны быть проведены через 60 дней.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

алжир (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, алжир (республика)