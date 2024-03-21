https://ria.ru/20240321/alzhir-1934793572.html
В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября
В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября - РИА Новости, 21.03.2024
В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября
Досрочные президентские выборы в Алжире пройдут 7 сентября 2024 года, сообщила в четверг канцелярия алжирского лидера. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:48
2024-03-21T19:48
2024-03-21T19:48
в мире
алжир (провинция)
абдельмаджид теббун
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ТУНИС, 21 мар - РИА Новости. Досрочные президентские выборы в Алжире пройдут 7 сентября 2024 года, сообщила в четверг канцелярия алжирского лидера. Согласно заявлению, глава государства Абдельмаджид Теббун провел заседание, посвященное проведению в стране следующих президентских выборов. "Было решено провести досрочные президентские выборы, датой их проведения станет 7 сентября, суббота, 2024 года", - говорится в распространенном заявлении канцелярии. Прошлые выборы главы государства прошли в Алжире в декабре 2019 года. Победу на них одержал действующий глава республики Абдельмаджид Теббун. Президент Алжира избирается прямым голосованием на пять лет и имеет право быть переизбранным еще на один срок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алжир (провинция), абдельмаджид теббун
В мире, Алжир (провинция), Абдельмаджид Теббун
В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября
Досрочные президентские выборы в Алжире состоятся 7 сентября 2024 года
ТУНИС, 21 мар - РИА Новости. Досрочные президентские выборы в Алжире пройдут 7 сентября 2024 года, сообщила в четверг канцелярия алжирского лидера.
Согласно заявлению, глава государства Абдельмаджид Теббун
провел заседание, посвященное проведению в стране следующих президентских выборов.
"Было решено провести досрочные президентские выборы, датой их проведения станет 7 сентября, суббота, 2024 года", - говорится в распространенном заявлении канцелярии.
Прошлые выборы главы государства прошли в Алжире в декабре 2019 года. Победу на них одержал действующий глава республики Абдельмаджид Теббун. Президент Алжира избирается прямым голосованием на пять лет и имеет право быть переизбранным еще на один срок.
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