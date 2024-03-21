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В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября - РИА Новости, 21.03.2024
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19:48 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/alzhir-1934793572.html
В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября
В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября - РИА Новости, 21.03.2024
В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября
Досрочные президентские выборы в Алжире пройдут 7 сентября 2024 года, сообщила в четверг канцелярия алжирского лидера. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:48
2024-03-21T19:48
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ТУНИС, 21 мар - РИА Новости. Досрочные президентские выборы в Алжире пройдут 7 сентября 2024 года, сообщила в четверг канцелярия алжирского лидера. Согласно заявлению, глава государства Абдельмаджид Теббун провел заседание, посвященное проведению в стране следующих президентских выборов. "Было решено провести досрочные президентские выборы, датой их проведения станет 7 сентября, суббота, 2024 года", - говорится в распространенном заявлении канцелярии. Прошлые выборы главы государства прошли в Алжире в декабре 2019 года. Победу на них одержал действующий глава республики Абдельмаджид Теббун. Президент Алжира избирается прямым голосованием на пять лет и имеет право быть переизбранным еще на один срок.
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в мире, алжир (провинция), абдельмаджид теббун
В мире, Алжир (провинция), Абдельмаджид Теббун
В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября

Досрочные президентские выборы в Алжире состоятся 7 сентября 2024 года

© РИА Новости / Надим ЗуауиМечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Надим Зуауи
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире. Архивное фото
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ТУНИС, 21 мар - РИА Новости. Досрочные президентские выборы в Алжире пройдут 7 сентября 2024 года, сообщила в четверг канцелярия алжирского лидера.
Согласно заявлению, глава государства Абдельмаджид Теббун провел заседание, посвященное проведению в стране следующих президентских выборов.
"Было решено провести досрочные президентские выборы, датой их проведения станет 7 сентября, суббота, 2024 года", - говорится в распространенном заявлении канцелярии.
Прошлые выборы главы государства прошли в Алжире в декабре 2019 года. Победу на них одержал действующий глава республики Абдельмаджид Теббун. Президент Алжира избирается прямым голосованием на пять лет и имеет право быть переизбранным еще на один срок.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун
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В миреАлжир (провинция)Абдельмаджид Теббун
 
 
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