https://ria.ru/20240321/alzhir-1934793572.html

В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября

В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября - РИА Новости, 21.03.2024

В Алжире назначили президентские выборы на 7 сентября

Досрочные президентские выборы в Алжире пройдут 7 сентября 2024 года, сообщила в четверг канцелярия алжирского лидера. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:48

2024-03-21T19:48

2024-03-21T19:48

в мире

алжир (провинция)

абдельмаджид теббун

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ТУНИС, 21 мар - РИА Новости. Досрочные президентские выборы в Алжире пройдут 7 сентября 2024 года, сообщила в четверг канцелярия алжирского лидера. Согласно заявлению, глава государства Абдельмаджид Теббун провел заседание, посвященное проведению в стране следующих президентских выборов. "Было решено провести досрочные президентские выборы, датой их проведения станет 7 сентября, суббота, 2024 года", - говорится в распространенном заявлении канцелярии. Прошлые выборы главы государства прошли в Алжире в декабре 2019 года. Победу на них одержал действующий глава республики Абдельмаджид Теббун. Президент Алжира избирается прямым голосованием на пять лет и имеет право быть переизбранным еще на один срок.

https://ria.ru/20231111/premer-1908858056.html

алжир (провинция)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, алжир (провинция), абдельмаджид теббун