https://ria.ru/20240907/aktsiya-1971320589.html

В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию с требованием отставки Макрона

В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 07.09.2024

В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию с требованием отставки Макрона

В Париже 26 тысяч человек приняли участие в манифестации с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:01

2024-09-07T20:01

2024-09-07T20:08

в мире

париж

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эммануэль макрон

мишель барнье

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ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. В Париже 26 тысяч человек приняли участие в манифестации с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру города. При этом, по информации организаторов, в акции в Париже приняли участие 160 тысяч человек, а во всей Франции – 300 тысяч. По данным столичной префектуры, пять человек были задержаны в ходе манифестации в Париже. Как передавал корреспондент РИА Новости, участники акции прошли от площади Бастилии к площади Нации. Они скандировали: "Макрон, убирайся!", "Макрон - предатель, в отставку!", "Остановим захват власти Макроном!", "Макрон - это антидемократия". Участники также выразили протест против назначения премьер-министром республиканца Мишеля Барнье. Радикалы black bloc в ходе акции разбили несколько автобусных остановок, перевернули и подожгли мусорные баки. К митингу призвали партии "Непокорившаяся Франция", зелёные и социалисты, а также молодёжные организации после того, как президент Франции Эммануэль Макрон отказался назначить премьер-министром предложенную блоком левых "Новый народный фронт" Люси Касте. Макрон заявил, что левые не будут принимать участия в формировании правительства, несмотря на победу их блока на внеочередных парламентских выборах в июле. В конце августа депутаты "Непокорившейся Франции" выдвинули резолюцию об импичменте Макрона. Левые заявили, что выдвинут вотум недоверия новому премьеру и его правительству.

https://ria.ru/20240906/makron-1971191473.html

https://ria.ru/20240903/polsha-1970225525.html

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Демонстрация в Париже против "захвата власти Макроном" Парижане вышли на демонстрацию против «захвата власти Макроном», требуя его отставки и выражая недовольство кандидатурой нового премьера. В толпе замечены радикалы, поджигавшие мусорные баки и громившие остановки. 2024-09-07T20:01 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, эммануэль макрон, мишель барнье