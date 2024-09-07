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В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 07.09.2024
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20:01 07.09.2024 (обновлено: 20:08 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/aktsiya-1971320589.html
В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию с требованием отставки Макрона
В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 07.09.2024
В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию с требованием отставки Макрона
В Париже 26 тысяч человек приняли участие в манифестации с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:01
2024-09-07T20:08
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
мишель барнье
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ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. В Париже 26 тысяч человек приняли участие в манифестации с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру города. При этом, по информации организаторов, в акции в Париже приняли участие 160 тысяч человек, а во всей Франции – 300 тысяч. По данным столичной префектуры, пять человек были задержаны в ходе манифестации в Париже. Как передавал корреспондент РИА Новости, участники акции прошли от площади Бастилии к площади Нации. Они скандировали: "Макрон, убирайся!", "Макрон - предатель, в отставку!", "Остановим захват власти Макроном!", "Макрон - это антидемократия". Участники также выразили протест против назначения премьер-министром республиканца Мишеля Барнье. Радикалы black bloc в ходе акции разбили несколько автобусных остановок, перевернули и подожгли мусорные баки. К митингу призвали партии "Непокорившаяся Франция", зелёные и социалисты, а также молодёжные организации после того, как президент Франции Эммануэль Макрон отказался назначить премьер-министром предложенную блоком левых "Новый народный фронт" Люси Касте. Макрон заявил, что левые не будут принимать участия в формировании правительства, несмотря на победу их блока на внеочередных парламентских выборах в июле. В конце августа депутаты "Непокорившейся Франции" выдвинули резолюцию об импичменте Макрона. Левые заявили, что выдвинут вотум недоверия новому премьеру и его правительству.
https://ria.ru/20240906/makron-1971191473.html
https://ria.ru/20240903/polsha-1970225525.html
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Демонстрация в Париже против "захвата власти Макроном"
Парижане вышли на демонстрацию против «захвата власти Макроном», требуя его отставки и выражая недовольство кандидатурой нового премьера. В толпе замечены радикалы, поджигавшие мусорные баки и громившие остановки.
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию с требованием отставки Макрона

BFMTV: в Париже 26 тысяч человек вышли на акцию с требованием отставки Макрона

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. В Париже 26 тысяч человек приняли участие в манифестации с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру города.
При этом, по информации организаторов, в акции в Париже приняли участие 160 тысяч человек, а во всей Франции – 300 тысяч.
© РИА НовостиМанифестация, организованная левыми партиями "против захвата власти Макроном" в Париже
Манифестация, организованная левыми партиями против захвата власти Макроном в Париже - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости
Манифестация, организованная левыми партиями "против захвата власти Макроном" в Париже
По данным столичной префектуры, пять человек были задержаны в ходе манифестации в Париже.
Как передавал корреспондент РИА Новости, участники акции прошли от площади Бастилии к площади Нации. Они скандировали: "Макрон, убирайся!", "Макрон - предатель, в отставку!", "Остановим захват власти Макроном!", "Макрон - это антидемократия". Участники также выразили протест против назначения премьер-министром республиканца Мишеля Барнье.
Радикалы black bloc в ходе акции разбили несколько автобусных остановок, перевернули и подожгли мусорные баки.
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К митингу призвали партии "Непокорившаяся Франция", зелёные и социалисты, а также молодёжные организации после того, как президент Франции Эммануэль Макрон отказался назначить премьер-министром предложенную блоком левых "Новый народный фронт" Люси Касте. Макрон заявил, что левые не будут принимать участия в формировании правительства, несмотря на победу их блока на внеочередных парламентских выборах в июле.
В конце августа депутаты "Непокорившейся Франции" выдвинули резолюцию об импичменте Макрона. Левые заявили, что выдвинут вотум недоверия новому премьеру и его правительству.
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