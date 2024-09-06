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В Нижегородской области женщину осудили на десять лет за попытку убить дочь

В Нижегородской области женщину осудили на десять лет за попытку убить дочь - РИА Новости, 06.09.2024

В Нижегородской области женщину осудили на десять лет за попытку убить дочь

Жительницу Нижегородской области осудили на десять лет колонии общего режима за попытку убить своего двухмесячного ребенка, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:56

2024-09-06T11:56

2024-09-06T12:20

происшествия

нижегородская область

городец

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области осудили на десять лет колонии общего режима за попытку убить своего двухмесячного ребенка, сообщает прокуратура региона. Следствием установлено, что в ночь на 7 января в Городце пьяная женщина нанесла телесные повреждения двухмесячной дочери с целью ее убийства. Женщину остановил находящийся в квартире посторонний мужчина. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). "Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок год и шесть месяцев", - говорится в сообщении. Подсудимая вину не признала.

https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html

нижегородская область

городец

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2024

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происшествия, нижегородская область, городец, россия