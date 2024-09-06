https://ria.ru/20240906/zhiteli-1970953123.html

Житель Курской области рассказал о поиске своих родителей

Житель Курской области рассказал о поиске своих родителей - РИА Новости, 06.09.2024

Житель Курской области рассказал о поиске своих родителей

Житель Курской области Владимир рассказал РИА Новости, что его друзья разыскивают своих пожилых родителей из приграничного села Снагость, последний раз те... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T05:24

2024-09-06T05:24

2024-09-06T05:24

специальная военная операция на украине

россия

курская область

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg

КУРСК, 6 сен - РИА Новости. Житель Курской области Владимир рассказал РИА Новости, что его друзья разыскивают своих пожилых родителей из приграничного села Снагость, последний раз те выходили на связь 10 августа. "У моих близких друзей - супругов из Курска - родители пропали без вести. Они живут в селе Снагость. Десятого августа они последний раз выходили на связь, сообщили, что идут укрыться от обстрелов на ферму", - рассказал РИА Новости Владимир. По словам мужчины, в доме родителей проживала сестра жены его друга, накануне нападения ВСУ на Курскую область, при котором украинские военные убили мирных жителей, они все вместе выезжали на море, благодаря этому девушка спаслась. "Что стало с домом их родителей, информации тоже нет", - сообщил мужчина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/propavshie-1970499804.html

https://ria.ru/20240828/sudzha-1968879799.html

россия

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины