https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971181609.html

"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России

"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России - РИА Новости, 06.09.2024

"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России

Владимир Зеленский совершено оторван от реальности, утверждая, что он сможет заставить Россию принять его условия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:46

2024-09-06T20:46

2024-09-06T20:46

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский совершено оторван от реальности, утверждая, что он сможет заставить Россию принять его условия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Вы знаете, он комик, <…> но это уже не смешно, и ему нужно работать над собой, <…> его слова совершенно оторваны от реальности", — отметил он, комментируя заявление главы киевского режима о том, что он якобы сможет заставить Москву принять так называемый план победы Киева.По словам эксперта, ВС России не ослабевают на поле боя, а наоборот продолжают наращивать темпы наступления, освобождая новые населенные пункты. При этом они также успешно проводят массивные ракетные удары по объектам ВСУ по всей Украине, добавил Джонсон."Я имею в виду, что сейчас ситуация не улучшается ни на одном фронте", — резюмировал аналитик.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20240906/vsu-1971145041.html

https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971076998.html

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