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"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971181609.html
"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России
"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России - РИА Новости, 06.09.2024
"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России
Владимир Зеленский совершено оторван от реальности, утверждая, что он сможет заставить Россию принять его условия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:46
2024-09-06T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
киев
владимир зеленский
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский совершено оторван от реальности, утверждая, что он сможет заставить Россию принять его условия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Вы знаете, он комик, &lt;…&gt; но это уже не смешно, и ему нужно работать над собой, &lt;…&gt; его слова совершенно оторваны от реальности", — отметил он, комментируя заявление главы киевского режима о том, что он якобы сможет заставить Москву принять так называемый план победы Киева.По словам эксперта, ВС России не ослабевают на поле боя, а наоборот продолжают наращивать темпы наступления, освобождая новые населенные пункты. При этом они также успешно проводят массивные ракетные удары по объектам ВСУ по всей Украине, добавил Джонсон."Я имею в виду, что сейчас ситуация не улучшается ни на одном фронте", — резюмировал аналитик.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240906/vsu-1971145041.html
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в мире, россия, москва, киев, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО
"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России

Джонсон: Зеленский совершенно оторван от реальности, говоря о плане победы

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский совершено оторван от реальности, утверждая, что он сможет заставить Россию принять его условия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Вы знаете, он комик, <…> но это уже не смешно, и ему нужно работать над собой, <…> его слова совершенно оторваны от реальности", — отметил он, комментируя заявление главы киевского режима о том, что он якобы сможет заставить Москву принять так называемый план победы Киева.
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По словам эксперта, ВС России не ослабевают на поле боя, а наоборот продолжают наращивать темпы наступления, освобождая новые населенные пункты. При этом они также успешно проводят массивные ракетные удары по объектам ВСУ по всей Украине, добавил Джонсон.
"Я имею в виду, что сейчас ситуация не улучшается ни на одном фронте", — резюмировал аналитик.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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