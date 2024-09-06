https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971153160.html
В Совфеде ответили Зеленскому на идею завершить конфликт осенью
В Совфеде ответили Зеленскому на идею завершить конфликт осенью - РИА Новости, 06.09.2024
В Совфеде ответили Зеленскому на идею завершить конфликт осенью
Завершение конфликта с Украиной возможно уже этой осенью, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:09
2024-09-06T19:09
2024-09-06T23:20
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Завершение конфликта с Украиной возможно уже этой осенью, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с "Lenta.ru", комментируя высказывания Владимира Зеленского."Я думаю, что это возможно при том условии, если будут выполнены все те условия, о которых говорил президент России Владимир Путин, он все это четко сформулировал", — отметил он.В пятницу Зеленский на встрече контактной группы "Рамштайн" в Германии заявил, что окончание конфликта осенью может привести к формированию "надежного международного порядка безопасности".В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
В Совфеде ответили Зеленскому на идею завершить конфликт осенью
Сенатор Карасин назвал реалистичной идею Зеленского закончить конфликт осенью