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Шедевры классики и музыка светлого будущего: новый сезон в Зале Зарядье - РИА Новости, 06.09.2024
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13:05 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/zaryadesentyabr-1971004552.html
Шедевры классики и музыка светлого будущего: новый сезон в Зале Зарядье
Шедевры классики и музыка светлого будущего: новый сезон в Зале Зарядье - РИА Новости, 06.09.2024
Шедевры классики и музыка светлого будущего: новый сезон в Зале Зарядье
В новом, уже седьмом по счету сезоне слушателей концертного Зала Зарядье ждут выступления лучших симфонических концертов, сольные вечера, полусценические... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:05
2024-09-06T13:05
культпоход
россия
москва
олег лундстрем
сретенский монастырь
концертный зал "зарядье"
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В новом, уже седьмом по счету сезоне слушателей концертного Зала Зарядье ждут выступления лучших симфонических концертов, сольные вечера, полусценические исполнения опер, камерные программы, джаз и, конечно, лекции, беседы и специальные детские проекты. Традиционно пройдут два фестиваля – Зимний и Летний. Также в этом сезоне специальный фестиваль барочной музыки будет посвящен 340-летию Баха и Генделя. Несколько программ будут посвящены юбилейным датам композиторов и писателей – Брукнера, Шнитке, а также Лермонтова, Зощенко и Чехова. Специальная серия "Бетховен. Квартеты" будет приурочена к 225-летию со дня рождения композитора.Первый вечер сезона был отдан оперной музыке – 4 сентября прозвучали арии и дуэты из опер Моцарта и композиторов-романтиков в исполнении баса Ильдара Абдразакова и мексиканского тенора Рамона Варгаса. На какие еще концерты в Зале Зарядье стоит обратить внимание в сентябре – в материале РИА Новости.Хор Сретенского монастыря9 сентябряБолее 600 лет существует хор Московского Сретенского монастыря. Он появился сразу же после основания обители в 1397 году и "молчал" лишь 70 лет советской власти. Сегодня этот коллектив – один из главных хранителей традиций русской духовной певческой культуры. Хор неизменно поет во время праздничных богослужений, дважды в неделю хористы поют на клиросе. Но периодически хор выступает и с концертами, и не только в России. С момента возрождения хора - в 1993 году - он побывал в 45 странах. В репертуаре – не только духовная музыка, но и народные песни и даже аранжировки современных шлягеров. На концерте в Зале Зарядье прозвучат православные песнопения, в том числе греческие и болгарские, а также духовная музыка русских композиторов.Филипп Копачевский и Дмитрий Маслеев14 сентябряВечера фортепианных дуэтов всегда занимают особое место в афише – два рояля "выдают" особую краску, яркую и насыщенную. В сентябре в Зале Зарядье выступят дуэтом два молодых пианиста: Филипп Копачевский и Дмитрий Маслеев. Оба – выпускники Московской консерватории, которых уже знают меломаны во всем мире. Копачевский играет с лучшими мировыми оркестрами и сотрудничает с известнейшими дирижерами. О нем пишут, как о зрелом и очень искреннем музыканте. Маслееву первую мировую известность принесла победа на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве в 2015 году, а пресса быстро окрестила его "супер-солистом". Для совместного концерта музыканты выбрали редко звучащие произведения. В первом отделении будет исполнена музыка французских композиторов рубежа XIX и ХХ веков, а второе будет отдано музыке Брамса.Органные концерты15 и 29 сентябряОрганные концерты в Зале Зарядье – это особая роскошь, ведь здесь стоит один из самых больших и совершенных инструментов. Он был спроектирован специально для этого зала с учетом всех акустических особенностей, в нем установлено почти шесть тысяч труб разной длины. В сентябре он зазвучит дважды на сольных концертах Елены Приваловой и Йоханнеса Скудлика.Привалова ведет активную концертную деятельность в России и Европе. В ее репертуаре сочинения разных эпох – от музыки Баха до Таривердиева. Для вечера в Зале Зарядье она выбрала произведения для органа композиторов-романтиков: Шумана, Мендельсона, Брамса и Регера.Немецкий музыкант Скудлик – не только органист, но еще клависинист и дирижер. Работая с симфоническими оркестрами, он продолжает гастролировать и как органист, а также дает мастер-классы по всему миру. В Москве он исполнит классику репертуара для органа.Музыка ХХ века21 сентябряОсобое место в сентябрьской афише концертного зала "Зарядье" занимает вечер музыки ХХ века с подзаголовком "Музыка светлого будущего". Эта программа представит редко звучащие произведения первой половины XX столетия. Состоится московская премьера сочинений Яначека, Рославца и Шульгофа. Прозвучит и русская музыка. Например, Вторая симфония Шостаковича "Октябрю" – 20-летний композитор написал по заказу Госиздата к 10-летию революции. Еще один музыкальный раритет этого вечера – симфоническая поэма "Комсомолия" Николая Рославца, одного из первых русских авангардистов. Несмотря на идеологический посыл, это грандиозное полотно посчитали упадническим и на многие десятилетия произведение было забыто. В этот вечер будут исполнены и произведения европейских композиторов, например, малоизвестного в России Эрвина Шульгофа, который положил на музыку коммунистический манифест Маркса и Энгельса. Сочинения чешского композитора немецко-еврейского происхождения были причислены в Германии к "дегенеративному искусству". Накануне Второй мировой войны он запросил советское гражданство, получил его, но вскоре был арестован властями и депортирован в концлагерь.Музыкальная сказка "Малыш и Карлсон"22 сентябряДетские программы – неотъемлемая часть афиши Зала Зарядье. В сентябре для детей сыграют музыкальную сказку по знаменитой повести Астрид Линдгрен. Персонажи сказки оживут благодаря синтезу нескольких видов искусства: художественного чтения, музыки и песочной анимации. В спектакле прозвучат джазовые произведения композиторов XX века: Милана Дворжака, Жюльена Бре, Ги Бове, Андрея Эшпая, Гардольда Арлена, а также авторские импровизации.Музыка Генделя24 сентябряПризнанные исполнители барочной музыки – оркестр Pratum Integrum и вокальный ансамбль INTRADA – посвящают в сентябре отдельный концерт музыке Генделя. Признанный современниками гений, богатый и успешный, он был единственным композитором, кому поставили прижизненный памятник. Перед ним преклонялись композиторы разных эпох, его боготворил Бетховен. В последние десятилетия интерес к его музыке вновь огромен, произведения получают новое звучание и смысл.Джазовый оркестр Олега Лундстрема27 сентябряЛегендарный Государственный камерный оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема дает концерт, на котором прозвучит музыка легендарных биг-бэндов – Гленна Миллера, Каунта Бейси, Дюка Эллингтона, Бенни Гудмэна и самого Олега Лундстрема. Этот коллектив имеет уникальную историю – он был основан в 1934 в Харбине, где жили молодые русские музыканты. Быстро завоевав Харбин, оркестр отправился в Шанхай. А в 1947 году 18 джазменов приехали на родину, обосновавшись в Казани. В середине 1950-х коллектив перебрался в Москву, а в конце 1990-х стал первым джазовым оркестром, выступившим на академической площадке – в московской консерватории.Кантата "По прочтении псалма"28 сентябряМузыка русского композитора, выдающегося педагога и музыкального деятеля Сергея Ивановича Танеева не слишком часто звучит на концертах. В XIX веке он был одним из главных музыкальных теоретиков, выдающимся педагогом, многое сделал для развития музыкального образования в России. По его учебникам музыковеды учатся до сих пор. Кантата Танеева "По прочтении псалма" написана на стихи поэта Алексея Хомякова, интерес к поэзии и философской прозе которого возродился в начале ХХ века. Эти строки – парафраз библейского псалма. Свою монументальную партитуру композитор Танеев посвятил памяти своей матери.
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культпоход, россия, москва, олег лундстрем, сретенский монастырь, концертный зал "зарядье"
Культпоход, Россия, Москва, Олег Лундстрем, Сретенский монастырь, Концертный зал "Зарядье"

Шедевры классики и музыка светлого будущего: новый сезон в Зале Зарядье

© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Концертный зал "Зарядье"
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Читать ria.ru в
В новом, уже седьмом по счету сезоне слушателей концертного Зала Зарядье ждут выступления лучших симфонических концертов, сольные вечера, полусценические исполнения опер, камерные программы, джаз и, конечно, лекции, беседы и специальные детские проекты. Традиционно пройдут два фестиваля – Зимний и Летний. Также в этом сезоне специальный фестиваль барочной музыки будет посвящен 340-летию Баха и Генделя. Несколько программ будут посвящены юбилейным датам композиторов и писателей – Брукнера, Шнитке, а также Лермонтова, Зощенко и Чехова. Специальная серия "Бетховен. Квартеты" будет приурочена к 225-летию со дня рождения композитора.
Первый вечер сезона был отдан оперной музыке – 4 сентября прозвучали арии и дуэты из опер Моцарта и композиторов-романтиков в исполнении баса Ильдара Абдразакова и мексиканского тенора Рамона Варгаса. На какие еще концерты в Зале Зарядье стоит обратить внимание в сентябре – в материале РИА Новости.

Хор Сретенского монастыря

9 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Хор Сретенского монастыря
Хор Сретенского монастыря - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Хор Сретенского монастыря
Более 600 лет существует хор Московского Сретенского монастыря. Он появился сразу же после основания обители в 1397 году и "молчал" лишь 70 лет советской власти. Сегодня этот коллектив – один из главных хранителей традиций русской духовной певческой культуры. Хор неизменно поет во время праздничных богослужений, дважды в неделю хористы поют на клиросе. Но периодически хор выступает и с концертами, и не только в России. С момента возрождения хора - в 1993 году - он побывал в 45 странах. В репертуаре – не только духовная музыка, но и народные песни и даже аранжировки современных шлягеров. На концерте в Зале Зарядье прозвучат православные песнопения, в том числе греческие и болгарские, а также духовная музыка русских композиторов.

Филипп Копачевский и Дмитрий Маслеев

14 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Пианист Филипп Копачевский
Пианист Филипп Копачевский
Пианист Филипп Копачевский
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Пианист Дмитрий Маслеев
Пианист Дмитрий Маслеев
Пианист Дмитрий Маслеев
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
2 из 2
Пианист Филипп Копачевский
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
1 из 2
Пианист Дмитрий Маслеев
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
2 из 2
Вечера фортепианных дуэтов всегда занимают особое место в афише – два рояля "выдают" особую краску, яркую и насыщенную. В сентябре в Зале Зарядье выступят дуэтом два молодых пианиста: Филипп Копачевский и Дмитрий Маслеев. Оба – выпускники Московской консерватории, которых уже знают меломаны во всем мире. Копачевский играет с лучшими мировыми оркестрами и сотрудничает с известнейшими дирижерами. О нем пишут, как о зрелом и очень искреннем музыканте. Маслееву первую мировую известность принесла победа на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве в 2015 году, а пресса быстро окрестила его "супер-солистом". Для совместного концерта музыканты выбрали редко звучащие произведения. В первом отделении будет исполнена музыка французских композиторов рубежа XIX и ХХ веков, а второе будет отдано музыке Брамса.

Органные концерты

15 и 29 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Органистка Елена Привалова
Органистка Елена Привалова
Органистка Елена Привалова
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Органист Йоханнес Скудлик
Органист Йоханнес Скудлик
Органист Йоханнес Скудлик
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
2 из 2
Органистка Елена Привалова
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
1 из 2
Органист Йоханнес Скудлик
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
2 из 2
Органные концерты в Зале Зарядье – это особая роскошь, ведь здесь стоит один из самых больших и совершенных инструментов. Он был спроектирован специально для этого зала с учетом всех акустических особенностей, в нем установлено почти шесть тысяч труб разной длины. В сентябре он зазвучит дважды на сольных концертах Елены Приваловой и Йоханнеса Скудлика.
Привалова ведет активную концертную деятельность в России и Европе. В ее репертуаре сочинения разных эпох – от музыки Баха до Таривердиева. Для вечера в Зале Зарядье она выбрала произведения для органа композиторов-романтиков: Шумана, Мендельсона, Брамса и Регера.
Немецкий музыкант Скудлик – не только органист, но еще клависинист и дирижер. Работая с симфоническими оркестрами, он продолжает гастролировать и как органист, а также дает мастер-классы по всему миру. В Москве он исполнит классику репертуара для органа.

Музыка ХХ века

21 сентября
Особое место в сентябрьской афише концертного зала "Зарядье" занимает вечер музыки ХХ века с подзаголовком "Музыка светлого будущего". Эта программа представит редко звучащие произведения первой половины XX столетия. Состоится московская премьера сочинений Яначека, Рославца и Шульгофа. Прозвучит и русская музыка. Например, Вторая симфония Шостаковича "Октябрю" – 20-летний композитор написал по заказу Госиздата к 10-летию революции. Еще один музыкальный раритет этого вечера – симфоническая поэма "Комсомолия" Николая Рославца, одного из первых русских авангардистов. Несмотря на идеологический посыл, это грандиозное полотно посчитали упадническим и на многие десятилетия произведение было забыто.
В этот вечер будут исполнены и произведения европейских композиторов, например, малоизвестного в России Эрвина Шульгофа, который положил на музыку коммунистический манифест Маркса и Энгельса. Сочинения чешского композитора немецко-еврейского происхождения были причислены в Германии к "дегенеративному искусству". Накануне Второй мировой войны он запросил советское гражданство, получил его, но вскоре был арестован властями и депортирован в концлагерь.
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Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере
8 июля, 12:40

Музыкальная сказка "Малыш и Карлсон"

22 сентября
Детские программы – неотъемлемая часть афиши Зала Зарядье. В сентябре для детей сыграют музыкальную сказку по знаменитой повести Астрид Линдгрен. Персонажи сказки оживут благодаря синтезу нескольких видов искусства: художественного чтения, музыки и песочной анимации. В спектакле прозвучат джазовые произведения композиторов XX века: Милана Дворжака, Жюльена Бре, Ги Бове, Андрея Эшпая, Гардольда Арлена, а также авторские импровизации.

Музыка Генделя

24 сентября
Признанные исполнители барочной музыки – оркестр Pratum Integrum и вокальный ансамбль INTRADA – посвящают в сентябре отдельный концерт музыке Генделя. Признанный современниками гений, богатый и успешный, он был единственным композитором, кому поставили прижизненный памятник. Перед ним преклонялись композиторы разных эпох, его боготворил Бетховен. В последние десятилетия интерес к его музыке вновь огромен, произведения получают новое звучание и смысл.

Джазовый оркестр Олега Лундстрема

27 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Государственный камерный оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема
Государственный камерный оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Государственный камерный оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема
Легендарный Государственный камерный оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема дает концерт, на котором прозвучит музыка легендарных биг-бэндов – Гленна Миллера, Каунта Бейси, Дюка Эллингтона, Бенни Гудмэна и самого Олега Лундстрема. Этот коллектив имеет уникальную историю – он был основан в 1934 в Харбине, где жили молодые русские музыканты. Быстро завоевав Харбин, оркестр отправился в Шанхай. А в 1947 году 18 джазменов приехали на родину, обосновавшись в Казани. В середине 1950-х коллектив перебрался в Москву, а в конце 1990-х стал первым джазовым оркестром, выступившим на академической площадке – в московской консерватории.

Кантата "По прочтении псалма"

28 сентября
Музыка русского композитора, выдающегося педагога и музыкального деятеля Сергея Ивановича Танеева не слишком часто звучит на концертах. В XIX веке он был одним из главных музыкальных теоретиков, выдающимся педагогом, многое сделал для развития музыкального образования в России. По его учебникам музыковеды учатся до сих пор. Кантата Танеева "По прочтении псалма" написана на стихи поэта Алексея Хомякова, интерес к поэзии и философской прозе которого возродился в начале ХХ века. Эти строки – парафраз библейского псалма. Свою монументальную партитуру композитор Танеев посвятил памяти своей матери.
 
КультпоходРоссияМоскваОлег ЛундстремСретенский монастырьКонцертный зал "Зарядье"
 
 
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