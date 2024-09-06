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"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра
"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра - РИА Новости, 06.09.2024
"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра
Киевские власти призвали жителей населенных пунктов в районе Часова Яра в ДНР эвакуироваться из-за их предстоящего освобождения российскими войсками, заявил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:52
2024-09-06T20:52
2024-09-06T20:52
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Киевские власти призвали жителей населенных пунктов в районе Часова Яра в ДНР эвакуироваться из-за их предстоящего освобождения российскими войсками, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На Украине сейчас призывают жителей населенных пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки, начать эвакуацию", — утверждает он.По мнению аналитика, такие действия Киева указывают на то, что российские войска уже очень близки к освобождению центральной части Часова Яра.В среду министерство по вопросам реинтеграции Украины сообщило, что в 30 населенных пунктах Краматорского и Красноармейского (украинское название Покровского) районов на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики объявили принудительную эвакуацию.В августе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе Часов Яр идут боевые действия, российские военные освобождают дом за домом.
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"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра
Меркурис: Киев призвал к эвакуации из района Часова Яра