https://ria.ru/20240906/zapad-1971182091.html

"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра

"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра - РИА Новости, 06.09.2024

"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра

Киевские власти призвали жителей населенных пунктов в районе Часова Яра в ДНР эвакуироваться из-за их предстоящего освобождения российскими войсками, заявил... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:52

2024-09-06T20:52

2024-09-06T20:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Киевские власти призвали жителей населенных пунктов в районе Часова Яра в ДНР эвакуироваться из-за их предстоящего освобождения российскими войсками, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На Украине сейчас призывают жителей населенных пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки, начать эвакуацию", — утверждает он.По мнению аналитика, такие действия Киева указывают на то, что российские войска уже очень близки к освобождению центральной части Часова Яра.В среду министерство по вопросам реинтеграции Украины сообщило, что в 30 населенных пунктах Краматорского и Красноармейского (украинское название Покровского) районов на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики объявили принудительную эвакуацию.В августе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе Часов Яр идут боевые действия, российские военные освобождают дом за домом.

https://ria.ru/20240906/zapad-1971115085.html

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донецкая народная республика

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