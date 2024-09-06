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"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/zapad-1971182091.html
"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра
"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра - РИА Новости, 06.09.2024
"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра
Киевские власти призвали жителей населенных пунктов в районе Часова Яра в ДНР эвакуироваться из-за их предстоящего освобождения российскими войсками, заявил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:52
2024-09-06T20:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
часов яр
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Киевские власти призвали жителей населенных пунктов в районе Часова Яра в ДНР эвакуироваться из-за их предстоящего освобождения российскими войсками, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На Украине сейчас призывают жителей населенных пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки, начать эвакуацию", — утверждает он.По мнению аналитика, такие действия Киева указывают на то, что российские войска уже очень близки к освобождению центральной части Часова Яра.В среду министерство по вопросам реинтеграции Украины сообщило, что в 30 населенных пунктах Краматорского и Красноармейского (украинское название Покровского) районов на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики объявили принудительную эвакуацию.В августе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе Часов Яр идут боевые действия, российские военные освобождают дом за домом.
https://ria.ru/20240906/zapad-1971115085.html
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россия
часов яр
украина
донецкая народная республика
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безопасность, россия, днр, часов яр, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Часов Яр, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Константиновка
"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра

Меркурис: Киев призвал к эвакуации из района Часова Яра

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный под Часовым Яром
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный под Часовым Яром. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Киевские власти призвали жителей населенных пунктов в районе Часова Яра в ДНР эвакуироваться из-за их предстоящего освобождения российскими войсками, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"На Украине сейчас призывают жителей населенных пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки, начать эвакуацию", — утверждает он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Приговорили к смерти": на Западе заявили о зверском поступке Киева
Вчера, 16:58
По мнению аналитика, такие действия Киева указывают на то, что российские войска уже очень близки к освобождению центральной части Часова Яра.
В среду министерство по вопросам реинтеграции Украины сообщило, что в 30 населенных пунктах Краматорского и Красноармейского (украинское название Покровского) районов на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики объявили принудительную эвакуацию.
В августе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе Часов Яр идут боевые действия, российские военные освобождают дом за домом.
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Верховной раде заявили об обрушении власти на Украине
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРЧасов ЯрУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновка
 
 
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