Рейтинг@Mail.ru
"Приговорили к смерти": на Западе заявили о зверском поступке Киева - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 06.09.2024 (обновлено: 20:50 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/zapad-1971115085.html
"Приговорили к смерти": на Западе заявили о зверском поступке Киева
"Приговорили к смерти": на Западе заявили о зверском поступке Киева - РИА Новости, 06.09.2024
"Приговорили к смерти": на Западе заявили о зверском поступке Киева
Киевская власть приговорила украинских солдат к смерти в Угледаре, не желая их эвакуировать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:58
2024-09-06T20:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
угледар
украина
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Киевская власть приговорила украинских солдат к смерти в Угледаре, не желая их эвакуировать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Не похоже, что на данный момент у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти при таком развитии событий", — считает он.Аналитик отметил, что российские военные постепенно занимают все населенные пункты возле этого города. Впоследствии, по мнению Меркуриса, украинские солдаты уже в скором времени окажутся в ловушке, отрезанными от снабжения.Как полагает эксперт, руководство Украины и ВСУ во главе с Владимиром Зеленским и Александром Сырским поступит привычным для себя образом и пожертвует остатками солдат в Угледаре."На мой взгляд это безжалостно и необъяснимо", — заключил Меркурис.На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка на северо-востоке от Угледара, что позволит отрезать трассу, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.В среду в военном ведомстве заявили о взятии Пречистовки к западу от Угледара, а также показали кадры бегства украинских военных с позиций, снятые с беспилотников.Пречистовка находится на трассе Великая Новоселка — Угледар, по которой ВСУ снабжают группировку, обороняющую город. Освобождение этого населенного пункта позволит российским военным зайти в тыл противника, а также развить наступление на Великую Новоселку, а также на Новоукраинку и Богоявленку.
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971153160.html
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html
россия
угледар
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днр, угледар, украина, киев, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Угледар, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Приговорили к смерти": на Западе заявили о зверском поступке Киева

Меркурис: Киев приговорил солдат ВСУ в Угледаре к смерти

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Киевская власть приговорила украинских солдат к смерти в Угледаре, не желая их эвакуировать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Не похоже, что на данный момент у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти при таком развитии событий", — считает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Совфеде ответили Зеленскому на идею завершить конфликт осенью
Вчера, 19:09
Аналитик отметил, что российские военные постепенно занимают все населенные пункты возле этого города. Впоследствии, по мнению Меркуриса, украинские солдаты уже в скором времени окажутся в ловушке, отрезанными от снабжения.
Как полагает эксперт, руководство Украины и ВСУ во главе с Владимиром Зеленским и Александром Сырским поступит привычным для себя образом и пожертвует остатками солдат в Угледаре.
«
"На мой взгляд это безжалостно и необъяснимо", — заключил Меркурис.
На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка на северо-востоке от Угледара, что позволит отрезать трассу, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
В среду в военном ведомстве заявили о взятии Пречистовки к западу от Угледара, а также показали кадры бегства украинских военных с позиций, снятые с беспилотников.
Пречистовка находится на трассе Великая Новоселка — Угледар, по которой ВСУ снабжают группировку, обороняющую город. Освобождение этого населенного пункта позволит российским военным зайти в тыл противника, а также развить наступление на Великую Новоселку, а также на Новоукраинку и Богоявленку.
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Верховной раде заявили об обрушении власти на Украине
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРУгледарУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала