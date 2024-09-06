https://ria.ru/20240906/zapad-1971115085.html

"Приговорили к смерти": на Западе заявили о зверском поступке Киева

"Приговорили к смерти": на Западе заявили о зверском поступке Киева - РИА Новости, 06.09.2024

"Приговорили к смерти": на Западе заявили о зверском поступке Киева

Киевская власть приговорила украинских солдат к смерти в Угледаре, не желая их эвакуировать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:58

2024-09-06T16:58

2024-09-06T20:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днр

угледар

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Киевская власть приговорила украинских солдат к смерти в Угледаре, не желая их эвакуировать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Не похоже, что на данный момент у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти при таком развитии событий", — считает он.Аналитик отметил, что российские военные постепенно занимают все населенные пункты возле этого города. Впоследствии, по мнению Меркуриса, украинские солдаты уже в скором времени окажутся в ловушке, отрезанными от снабжения.Как полагает эксперт, руководство Украины и ВСУ во главе с Владимиром Зеленским и Александром Сырским поступит привычным для себя образом и пожертвует остатками солдат в Угледаре."На мой взгляд это безжалостно и необъяснимо", — заключил Меркурис.На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка на северо-востоке от Угледара, что позволит отрезать трассу, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.В среду в военном ведомстве заявили о взятии Пречистовки к западу от Угледара, а также показали кадры бегства украинских военных с позиций, снятые с беспилотников.Пречистовка находится на трассе Великая Новоселка — Угледар, по которой ВСУ снабжают группировку, обороняющую город. Освобождение этого населенного пункта позволит российским военным зайти в тыл противника, а также развить наступление на Великую Новоселку, а также на Новоукраинку и Богоявленку.

https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971153160.html

https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html

россия

угледар

украина

киев

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