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Захарова осудила западные санкции против КНДР - РИА Новости, 06.09.2024
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04:46 06.09.2024 (обновлено: 05:18 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/zakharova-1970950999.html
Захарова осудила западные санкции против КНДР
Захарова осудила западные санкции против КНДР - РИА Новости, 06.09.2024
Захарова осудила западные санкции против КНДР
Запад, инициируя бессрочные санкции против Северной Кореи, слукавил и обманул мировое сообщество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:46
2024-09-06T05:18
оон
в мире
кндр (северная корея)
мария захарова
пхеньян
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Запад, инициируя бессрочные санкции против Северной Кореи, слукавил и обманул мировое сообщество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ведь Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе", - сказала Захарова на одной из сессий ВЭФ, упомянув, что санкции против Пхеньяна были введены как "бессрочные".Она уточнила, что сейчас видно, что санкции были направлены против людей, и подчеркнула, что "бессрочность" решения по санкциям против Пхеньяна предполагает, что пересмотреть это решение можно, только проведя повторное голосование в Совбезе ООН.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240906/obedineniya-1970950094.html
кндр (северная корея)
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россия
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оон, в мире, кндр (северная корея), мария захарова, пхеньян, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
ООН, В мире, КНДР (Северная Корея), Мария Захарова, Пхеньян, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Захарова осудила западные санкции против КНДР

Захарова: Запад обманул мировое сообщество, инициируя в ООН санкции против КНДР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Запад, инициируя бессрочные санкции против Северной Кореи, слукавил и обманул мировое сообщество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ведь Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе", - сказала Захарова на одной из сессий ВЭФ, упомянув, что санкции против Пхеньяна были введены как "бессрочные".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Она уточнила, что сейчас видно, что санкции были направлены против людей, и подчеркнула, что "бессрочность" решения по санкциям против Пхеньяна предполагает, что пересмотреть это решение можно, только проведя повторное голосование в Совбезе ООН.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 16
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
Символика Фонда Росконгресс
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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13 из 16
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Работа форума
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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 16
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
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ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
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ВЭФ-2024 Работа форума
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6 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 16
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 16
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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13 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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