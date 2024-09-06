Захарова осудила западные санкции против КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Запад, инициируя бессрочные санкции против Северной Кореи, слукавил и обманул мировое сообщество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ведь Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе", - сказала Захарова на одной из сессий ВЭФ, упомянув, что санкции против Пхеньяна были введены как "бессрочные".Она уточнила, что сейчас видно, что санкции были направлены против людей, и подчеркнула, что "бессрочность" решения по санкциям против Пхеньяна предполагает, что пересмотреть это решение можно, только проведя повторное голосование в Совбезе ООН.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Запад, инициируя бессрочные санкции против Северной Кореи, слукавил и обманул мировое сообщество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ведь Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе", - сказала Захарова на одной из сессий ВЭФ, упомянув, что санкции против Пхеньяна были введены как "бессрочные".
Она уточнила, что сейчас видно, что санкции были направлены против людей, и подчеркнула, что "бессрочность" решения по санкциям против Пхеньяна предполагает, что пересмотреть это решение можно, только проведя повторное голосование в Совбезе ООН.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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