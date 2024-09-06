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Явка на выборах губернатора Волгоградской области составила 31 процент
Явка на выборах губернатора Волгоградской области составила 31 процент - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах губернатора Волгоградской области составила 31 процент
Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 20.00 (совпадает с мск) пятницы составила 31%, сообщает избирательная комиссия региона в своем... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:54
2024-09-06T21:54
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ВОЛГОГРАД, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 20.00 (совпадает с мск) пятницы составила 31%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По итогам первого дня голосования явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 31,08%", - говорится в сообщении избиркома В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Андрей Васютенко ("Справедливая Россия"), Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
https://ria.ru/20240906/byulleteni-1971184608.html
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политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Волгоградской области составила 31 процент
Явка на выборах губернатора Волгоградской области на 20.00 пятницы составила 31%
ВОЛГОГРАД, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 20.00 (совпадает с мск) пятницы составила 31%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
"По итогам первого дня голосования явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 31,08%", - говорится в сообщении избиркома
В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Андрей Васютенко ("Справедливая Россия"), Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР).
Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.