https://ria.ru/20240906/yavka--1971187422.html

Явка на выборах в заксобрание Севастополя составила 38 процентов

Явка на выборах в заксобрание Севастополя составила 38 процентов - РИА Новости, 06.09.2024

Явка на выборах в заксобрание Севастополя составила 38 процентов

Явка на выборах в заксобрание Севастополя в первый день досрочного голосования составила 38%, сообщил севастопольский избирком. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:41

2024-09-06T21:41

2024-09-06T21:41

политика

севастополь

коммунисты россии

единая россия

кпрф

выборы в россии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах в заксобрание Севастополя в первый день досрочного голосования составила 38%, сообщил севастопольский избирком. "По состоянию на 20:00 часов 6 сентября 2024 года, на избирательные участки пришли 38,17% севастопольцев (125 164 человека)" , - говорится в сообщении. За проведением голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от избирательных объединений и кандидатов общественной палаты региона. Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в третий раз с 2014 года, в местном парламенте 24 места. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партия "Коммунисты России", ЕР, "Новые люди", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду". Восемь мест в парламенте займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах. Избирком Севастополя ранее принял решение о досрочном голосовании на выборах депутатов законодательного собрания региона, решение принято с целью безопасности граждан. Оно прошло с 28 августа по 5 сентября. В нем приняли участие 32% избирателей – 104 926 человек.

https://ria.ru/20240906/byulleteni-1971184608.html

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севастополь

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политика, севастополь, коммунисты россии, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024