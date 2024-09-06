https://ria.ru/20240906/vzyatka-1971049200.html

В Орловской области экс-глава изолятора получил 4,5 года за взятку

В Орловской области экс-глава изолятора получил 4,5 года за взятку - РИА Новости, 06.09.2024

В Орловской области экс-глава изолятора получил 4,5 года за взятку

Бывший начальник изолятора временного содержания отдела МВД России "Мценский" в Орловской области получил 4,5 года за взятку, за которую он незаконно позволил... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:12

2024-09-06T14:12

2024-09-06T14:12

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орловская область

мценск

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бывший начальник изолятора временного содержания отдела МВД России "Мценский" в Орловской области получил 4,5 года за взятку, за которую он незаконно позволил подследственному съездить к стоматологу и получить свидания с родственниками, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Вынесен приговор в отношении… бывшего начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России "Мценский", который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в сообщении. По данным СУСК, подсудимый в сентябре 2021 года получил в качестве взятки от находящегося под стражей в изоляторе местного жителя две единицы строительной техники, а также автомобиль во временное пользование. За это осужденный незаконно предоставил подследственному возможность съездить к врачу для получения стоматологических услуг в частной клинике города Мценска, а также незаконно разрешал ему свидания с родственниками. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240618/vzyatki-1953749670.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, орловская область, мценск