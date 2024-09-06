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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 06.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области на Украине, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:21
2024-09-06T10:21
2024-09-06T10:21
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области на Украине, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Павлоград, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 09.58 мск, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, и Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, украина, павлоград, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Павлоград, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
"Зеркало недели": в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы