https://ria.ru/20240906/vybory-1971188063.html

Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов

Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов - РИА Новости, 06.09.2024

Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов

Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов в РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:47

2024-09-06T21:47

2024-09-06T21:47

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов в РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, сообщается в Telegram-канале Минцифры. "Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе сегодня стартовало в 15 регионах из 25. На 19.00 мск явка онлайн-избирателей в них составила 70%. То есть отдали голос уже более 50% от всех, кто может проголосовать на ДЭГ на этих выборах", - говорится в сообщении. Шесть регионов присоединятся к голосованию на платформе ДЭГ в субботу, еще четыре - в воскресенье. В Москве голосование проводится на региональном портале. Топ-5 регионами по явке на 19.00 мск стали Республика Марий Эл (83%), Республика Алтай (78%), Камчатский край (77%), Вологодская область (76%) и Липецкая область (76%). В России 6-8 сентября проходят выборы разных уровней. Проголосовать на платформе ДЭГ могут те, кто заранее подал заявление на "Госуслугах". Все остальные могут сделать выбор на избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете избирателя на "Госуслугах".

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политика, россия, москва, республика алтай, выборы в россии — 2024