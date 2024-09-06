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Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов - РИА Новости, 06.09.2024
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21:47 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1971188063.html
Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов
Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов - РИА Новости, 06.09.2024
Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов
Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов в РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:47
2024-09-06T21:47
политика
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республика алтай
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов в РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, сообщается в Telegram-канале Минцифры. "Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе сегодня стартовало в 15 регионах из 25. На 19.00 мск явка онлайн-избирателей в них составила 70%. То есть отдали голос уже более 50% от всех, кто может проголосовать на ДЭГ на этих выборах", - говорится в сообщении. Шесть регионов присоединятся к голосованию на платформе ДЭГ в субботу, еще четыре - в воскресенье. В Москве голосование проводится на региональном портале. Топ-5 регионами по явке на 19.00 мск стали Республика Марий Эл (83%), Республика Алтай (78%), Камчатский край (77%), Вологодская область (76%) и Липецкая область (76%). В России 6-8 сентября проходят выборы разных уровней. Проголосовать на платформе ДЭГ могут те, кто заранее подал заявление на "Госуслугах". Все остальные могут сделать выбор на избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете избирателя на "Госуслугах".
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политика, россия, москва, республика алтай, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Москва, Республика Алтай, Выборы в России — 2024
Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов

Минцифры: 70% онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Семьдесят процентов онлайн-избирателей проголосовали в первый день выборов в РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, сообщается в Telegram-канале Минцифры.
"Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе сегодня стартовало в 15 регионах из 25. На 19.00 мск явка онлайн-избирателей в них составила 70%. То есть отдали голос уже более 50% от всех, кто может проголосовать на ДЭГ на этих выборах", - говорится в сообщении.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
Шесть регионов присоединятся к голосованию на платформе ДЭГ в субботу, еще четыре - в воскресенье. В Москве голосование проводится на региональном портале.
Топ-5 регионами по явке на 19.00 мск стали Республика Марий Эл (83%), Республика Алтай (78%), Камчатский край (77%), Вологодская область (76%) и Липецкая область (76%).
В России 6-8 сентября проходят выборы разных уровней. Проголосовать на платформе ДЭГ могут те, кто заранее подал заявление на "Госуслугах". Все остальные могут сделать выбор на избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете избирателя на "Госуслугах".
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