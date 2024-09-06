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Явка на выборах губернатора Оренбургской области превысила 27 процентов
Явка на выборах губернатора Оренбургской области превысила 27 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах губернатора Оренбургской области превысила 27 процентов
Явка избирателей в первый день голосования на выборах губернатора Оренбургской области составила 27,16%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:53
2024-09-06T20:53
2024-09-06T20:53
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УФА, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах губернатора Оренбургской области составила 27,16%, сообщает избирком региона. "Явка на выборах губернатора Оренбургской области в первый день составила 27,16%. Проголосовали 407 343 оренбуржца. Лидеры по явке ЗАТО Комаровский - 63,97%, Бугурусланский район - 51,88% и Ташлинский район - 46,30%", - говорится в сообщении. По данным избиркома области, в Оренбурге явка составила 21,58%, в Орске - 21,77%. Выборы губернатора Оренбургской области проходят 6, 7 и 8 сентября. На пост претендуют четыре кандидата: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер. Также в регионе состоятся дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
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политика, оренбургская область, бугурусланский район, ташлинский район, денис паслер, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Бугурусланский район, Ташлинский район, Денис Паслер, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Оренбургской области превысила 27 процентов
Явка на выборах главы Оренбургской области в первый день составила 27,16%