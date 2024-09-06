https://ria.ru/20240906/vybory-1971147905.html

В МГИК уважительной причиной выдачи бюллетеня назвали преклонный возраст

В МГИК уважительной причиной выдачи бюллетеня назвали преклонный возраст - РИА Новости, 06.09.2024

В МГИК уважительной причиной выдачи бюллетеня назвали преклонный возраст

Преклонный возраст может быть уважительной причиной для выдачи бумажного бюллетеня без предварительного заявления на выборах муниципальных депутатов и депутатов РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:44

2024-09-06T18:44

2024-09-06T18:44

политика

москва

ольга кириллова

московская городская дума

мосгоризбирком

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Преклонный возраст может быть уважительной причиной для выдачи бумажного бюллетеня без предварительного заявления на выборах муниципальных депутатов и депутатов Мосгордумы в столице, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. В ходе брифинга в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве она напомнила, что для того, чтобы проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, необходимо было заранее подать заявку на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru или в территориальной избирательной комиссии. "Мы говорим о людях, допустим, преклонного возраста, которые пользуются кнопочным телефоном, не имеют кабинета (на mos.ru - ред.) и не всегда могут дойти до территориальной избирательной комиссии, чтобы подать заявление... Именно солидный возраст человека мы рассматриваем как уважительную причину", - рассказала Кириллова. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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политика, москва, ольга кириллова, московская городская дума, мосгоризбирком, выборы в россии — 2024