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В МГИК уважительной причиной выдачи бюллетеня назвали преклонный возраст
В МГИК уважительной причиной выдачи бюллетеня назвали преклонный возраст - РИА Новости, 06.09.2024
В МГИК уважительной причиной выдачи бюллетеня назвали преклонный возраст
Преклонный возраст может быть уважительной причиной для выдачи бумажного бюллетеня без предварительного заявления на выборах муниципальных депутатов и депутатов РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:44
2024-09-06T18:44
2024-09-06T18:44
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москва
ольга кириллова
московская городская дума
мосгоризбирком
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Преклонный возраст может быть уважительной причиной для выдачи бумажного бюллетеня без предварительного заявления на выборах муниципальных депутатов и депутатов Мосгордумы в столице, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. В ходе брифинга в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве она напомнила, что для того, чтобы проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, необходимо было заранее подать заявку на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru или в территориальной избирательной комиссии. "Мы говорим о людях, допустим, преклонного возраста, которые пользуются кнопочным телефоном, не имеют кабинета (на mos.ru - ред.) и не всегда могут дойти до территориальной избирательной комиссии, чтобы подать заявление... Именно солидный возраст человека мы рассматриваем как уважительную причину", - рассказала Кириллова. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, ольга кириллова, московская городская дума, мосгоризбирком, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Ольга Кириллова, Московская городская дума, Мосгоризбирком, Выборы в России — 2024
В МГИК уважительной причиной выдачи бюллетеня назвали преклонный возраст
Кириллова назвала преклонный возраст уважительной причиной для выдачи бюллетеня
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Преклонный возраст может быть уважительной причиной для выдачи бумажного бюллетеня без предварительного заявления на выборах муниципальных депутатов и депутатов Мосгордумы в столице, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
В ходе брифинга в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве она напомнила, что для того, чтобы проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, необходимо было заранее подать заявку на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru или в территориальной избирательной комиссии.
"Мы говорим о людях, допустим, преклонного возраста, которые пользуются кнопочным телефоном, не имеют кабинета (на mos.ru - ред.) и не всегда могут дойти до территориальной избирательной комиссии, чтобы подать заявление... Именно солидный возраст человека мы рассматриваем как уважительную причину", - рассказала Кириллова.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.