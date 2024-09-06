https://ria.ru/20240906/vybory-1971034106.html

Лидер партии "Новые люди" проголосовал на выборах в Мосгордуму

Лидер партии "Новые люди" проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024

Лидер партии "Новые люди" проголосовал на выборах в Мосгордуму

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев проголосовал на выборах в Мосгордуму в поселке Шишкин лес в ТиНАО Москвы в школе №2075, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:13

2024-09-06T13:13

2024-09-06T13:13

политика

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

московская городская дума

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ШИШКИН ЛЕС, 6 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев проголосовал на выборах в Мосгордуму в поселке Шишкин лес в ТиНАО Москвы в школе №2075, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня проголосовал на московских городских выборах в Мосгордуму и на муниципальных выборах", - сказал он журналистам. Он отметил, что от "Новых людей" в этом году было 45 кандидатов в Мосгордуму. "Сейчас мы видим, что России нужны реальные обновления" - добавил Нечаев.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), московская городская дума