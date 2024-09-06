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Лидер партии "Новые люди" проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
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13:13 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1971034106.html
Лидер партии "Новые люди" проголосовал на выборах в Мосгордуму
Лидер партии "Новые люди" проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
Лидер партии "Новые люди" проголосовал на выборах в Мосгордуму
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев проголосовал на выборах в Мосгордуму в поселке Шишкин лес в ТиНАО Москвы в школе №2075, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:13
2024-09-06T13:13
политика
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
московская городская дума
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ШИШКИН ЛЕС, 6 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев проголосовал на выборах в Мосгордуму в поселке Шишкин лес в ТиНАО Москвы в школе №2075, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня проголосовал на московских городских выборах в Мосгордуму и на муниципальных выборах", - сказал он журналистам. Он отметил, что от "Новых людей" в этом году было 45 кандидатов в Мосгордуму. "Сейчас мы видим, что России нужны реальные обновления" - добавил Нечаев.
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политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), московская городская дума
Политика, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Московская городская дума
Лидер партии "Новые люди" проголосовал на выборах в Мосгордуму

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев проголосовал на выборах в Мосгордуму

© РИА Новости / Рамиль СитдиковОснователь партии "Новые люди" Алексей Нечаев
Основатель партии Новые люди Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Основатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев
Читать ria.ru в
ШИШКИН ЛЕС, 6 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев проголосовал на выборах в Мосгордуму в поселке Шишкин лес в ТиНАО Москвы в школе №2075, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня проголосовал на московских городских выборах в Мосгордуму и на муниципальных выборах", - сказал он журналистам.
Он отметил, что от "Новых людей" в этом году было 45 кандидатов в Мосгордуму.
"Сейчас мы видим, что России нужны реальные обновления" - добавил Нечаев.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
 
ПолитикаРоссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Московская городская дума
 
 
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