https://ria.ru/20240906/vybory-1971009089.html

ЕР запустила портал для наблюдения за ДЭГ на выборах в Мосгордуму

ЕР запустила портал для наблюдения за ДЭГ на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024

ЕР запустила портал для наблюдения за ДЭГ на выборах в Мосгордуму

Партия "Единая Россия" (ЕР) запустила портал для наблюдения в реальном времени за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Мосгордуму,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:35

2024-09-06T11:35

2024-09-06T11:45

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единая россия

московская городская дума

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" (ЕР) запустила портал для наблюдения в реальном времени за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Мосгордуму, сообщил руководитель IT-проектов ЕР Вячеслав Сатеев. "В системе дистанционного электронного голосования Москвы уже два года реализован продвинутый функционал общественного наблюдения. Любая парламентская партия может получить программные механизмы и API (программный интерфейс приложения), чтобы запустить собственную, абсолютно независимую ноду блокчейна и реализовать независимую запись хода голосования. Это исключает любую возможность изменения данных в процессе голосования. Сервис "Единой России" позволяет человеку без специальных технических навыков контролировать ход голосования", - приводит слова Сатеева Telegram-канал партии. В ЕР отметили, что для пользователей портала доступен функционал просмотра явки на выборы в реальном времени. Кроме того, у посетителей сайта есть возможность контрольного сравнения данных на серверах ДЭГ с данными из "цифрового-сейфа" - копии, сохранённой "Единой Россией" на собственных серверах и недоступной для организаторов голосования. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 пятницы до 20.00 воскресенья.

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политика, технологии, москва, единая россия, московская городская дума, выборы в россии — 2024