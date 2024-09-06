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Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования - РИА Новости, 06.09.2024
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11:12 06.09.2024
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Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования
Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования - РИА Новости, 06.09.2024
Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования
Глава ЦИК России Элла Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в Атриуме ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:12
2024-09-06T11:12
политика
россия
абакан
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элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в Атриуме ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь будет отображаться явка. Да, пожалуйста, запустите, давайте. Поскольку у нас 11 часовых поясов, …явка у нас отличается - там, где раньше началось голосование - там больше", - сказала Памфилова журналистам. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования

Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования в Атриуме ЦИК

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Голосование на выборах
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в Атриуме ЦИК, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь будет отображаться явка. Да, пожалуйста, запустите, давайте. Поскольку у нас 11 часовых поясов, …явка у нас отличается - там, где раньше началось голосование - там больше", - сказала Памфилова журналистам.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьЭлла ПамфиловаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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