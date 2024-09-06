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Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования

Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования - РИА Новости, 06.09.2024

Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования

Глава ЦИК России Элла Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в Атриуме ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:12

2024-09-06T11:12

2024-09-06T11:12

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в Атриуме ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь будет отображаться явка. Да, пожалуйста, запустите, давайте. Поскольку у нас 11 часовых поясов, …явка у нас отличается - там, где раньше началось голосование - там больше", - сказала Памфилова журналистам. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024