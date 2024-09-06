https://ria.ru/20240906/vybory-1971000254.html
Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования
Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования - РИА Новости, 06.09.2024
Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования
Глава ЦИК России Элла Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в Атриуме ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:12
2024-09-06T11:12
2024-09-06T11:12
политика
россия
абакан
анадырь
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970985184_0:227:3072:1954_1920x0_80_0_0_f2603f86312bebfc760ffbf05db4dcc4.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в Атриуме ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь будет отображаться явка. Да, пожалуйста, запустите, давайте. Поскольку у нас 11 часовых поясов, …явка у нас отличается - там, где раньше началось голосование - там больше", - сказала Памфилова журналистам. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
россия
абакан
анадырь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970985184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62993d13b44a9d1fcc0ef07134086dba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования
Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования в Атриуме ЦИК