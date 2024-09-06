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Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя, сообщили в Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:51

2024-09-06T10:51

2024-09-06T11:13

москва

московская городская дума

русская православная церковь

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя, сообщили в Русской православной церкви (РПЦ). "В первый день выборов депутатов Московской городской Думы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Законодательством Российской Федерации предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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москва, московская городская дума, русская православная церковь, выборы в россии — 2024