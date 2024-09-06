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Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
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10:51 06.09.2024 (обновлено: 11:13 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vybory-1970994762.html
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя, сообщили в Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:51
2024-09-06T11:13
москва
московская городская дума
русская православная церковь
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя, сообщили в Русской православной церкви (РПЦ). "В первый день выборов депутатов Московской городской Думы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Законодательством Российской Федерации предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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москва, московская городская дума, русская православная церковь, выборы в россии — 2024
Москва, Московская городская дума, Русская православная церковь, Выборы в России — 2024
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя, сообщили в Русской православной церкви (РПЦ).
"В первый день выборов депутатов Московской городской Думы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Законодательством Российской Федерации предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
МоскваМосковская городская думаРусская православная церковьВыборы в России — 2024
 
 
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