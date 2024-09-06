Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя, сообщили в Русской православной церкви (РПЦ).
"В первый день выборов депутатов Московской городской Думы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Законодательством Российской Федерации предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.