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Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в Курской области

Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024

Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в Курской области

В Курской области приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:39

2024-09-06T10:39

2024-09-06T10:39

политика

курская область

россия

элла памфилова

безопасность

выборы в россии — 2024

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Курской области приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Мы приняли в целях обеспечения безопасности все необходимые меры (в Курской области - ред.), в том числе и запустили досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей, чтобы минимизировать удары по мирному населению, избежать этого", - сказала Памфилова в ходе брифинга в первый день голосования. Глава ЦИК отметила, что жители Курской области голосуют активно, явка составила уже около 40%. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

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политика, курская область, россия, элла памфилова, безопасность, выборы в россии — 2024, госдума рф