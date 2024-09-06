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Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
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10:39 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1970991718.html
Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в Курской области
Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в Курской области
В Курской области приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:39
2024-09-06T10:39
политика
курская область
россия
элла памфилова
безопасность
выборы в россии — 2024
госдума рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Курской области приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Мы приняли в целях обеспечения безопасности все необходимые меры (в Курской области - ред.), в том числе и запустили досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей, чтобы минимизировать удары по мирному населению, избежать этого", - сказала Памфилова в ходе брифинга в первый день голосования. Глава ЦИК отметила, что жители Курской области голосуют активно, явка составила уже около 40%. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, курская область, россия, элла памфилова, безопасность, выборы в россии — 2024, госдума рф
Политика, Курская область, Россия, Элла Памфилова, Безопасность, Выборы в России — 2024, Госдума РФ
Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в Курской области

Памфилова: в Курской области приняли все меры для безопасности на выборах

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Курской области приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Мы приняли в целях обеспечения безопасности все необходимые меры (в Курской области - ред.), в том числе и запустили досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей, чтобы минимизировать удары по мирному населению, избежать этого", - сказала Памфилова в ходе брифинга в первый день голосования.
Глава ЦИК отметила, что жители Курской области голосуют активно, явка составила уже около 40%.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаКурская областьРоссияЭлла ПамфиловаБезопасностьВыборы в России — 2024Госдума РФ
 
 
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