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На систему онлайн-голосования совершили хакерские атаки - РИА Новости, 06.09.2024
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10:38 06.09.2024 (обновлено: 10:50 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vybory-1970991498.html
На систему онлайн-голосования совершили хакерские атаки
На систему онлайн-голосования совершили хакерские атаки - РИА Новости, 06.09.2024
На систему онлайн-голосования совершили хакерские атаки
Шесть хакерских атак отражено на систему дистанционного электронного голосования на выборах в Москве, эти атаки никак не повлияли на работу системы, сообщил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:38
2024-09-06T10:50
выборы в россии — 2024
политика
технологии
москва
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Шесть хакерских атак отражено на систему дистанционного электронного голосования на выборах в Москве, эти атаки никак не повлияли на работу системы, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев."К этому часу отражено шесть атак на систему дистанционного электронного голосования, эти атаки никак на нее не повлияли, система работают безукоризненно, мы в этом сами смогли убедиться", – сказал Ковалев.Руководитель общественного штаба добавил, что неизвестно, откуда шли атаки, но они не повлияли на выдачу электронных бюллетеней и работу системы."Я думаю, к вечеру у нас будет более подобная справка, тем более сейчас это сложно установить, все используют технологии VPN, и не так понятно, кто же за этим стоит", – добавил Ковалев.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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выборы в россии — 2024, политика, технологии, москва, московская городская дума
Выборы в России — 2024, Политика, Технологии, Москва, Московская городская дума
На систему онлайн-голосования совершили хакерские атаки

Общественный штаб: отражено шесть хакерских атак на онлайн голосование в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Шесть хакерских атак отражено на систему дистанционного электронного голосования на выборах в Москве, эти атаки никак не повлияли на работу системы, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"К этому часу отражено шесть атак на систему дистанционного электронного голосования, эти атаки никак на нее не повлияли, система работают безукоризненно, мы в этом сами смогли убедиться", – сказал Ковалев.
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Руководитель общественного штаба добавил, что неизвестно, откуда шли атаки, но они не повлияли на выдачу электронных бюллетеней и работу системы.
"Я думаю, к вечеру у нас будет более подобная справка, тем более сейчас это сложно установить, все используют технологии VPN, и не так понятно, кто же за этим стоит", – добавил Ковалев.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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Выборы в России — 2024ПолитикаТехнологииМоскваМосковская городская дума
 
 
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