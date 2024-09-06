https://ria.ru/20240906/vybory-1970991498.html

На систему онлайн-голосования совершили хакерские атаки

На систему онлайн-голосования совершили хакерские атаки - РИА Новости, 06.09.2024

На систему онлайн-голосования совершили хакерские атаки

Шесть хакерских атак отражено на систему дистанционного электронного голосования на выборах в Москве, эти атаки никак не повлияли на работу системы, сообщил... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:38

2024-09-06T10:38

2024-09-06T10:50

выборы в россии — 2024

политика

технологии

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Шесть хакерских атак отражено на систему дистанционного электронного голосования на выборах в Москве, эти атаки никак не повлияли на работу системы, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев."К этому часу отражено шесть атак на систему дистанционного электронного голосования, эти атаки никак на нее не повлияли, система работают безукоризненно, мы в этом сами смогли убедиться", – сказал Ковалев.Руководитель общественного штаба добавил, что неизвестно, откуда шли атаки, но они не повлияли на выдачу электронных бюллетеней и работу системы."Я думаю, к вечеру у нас будет более подобная справка, тем более сейчас это сложно установить, все используют технологии VPN, и не так понятно, кто же за этим стоит", – добавил Ковалев.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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выборы в россии — 2024, политика, технологии, москва, московская городская дума