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Аксенов проголосовал на выборах в Крыму - РИА Новости, 06.09.2024
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10:18 06.09.2024 (обновлено: 10:55 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vybory-1970986474.html
Аксенов проголосовал на выборах в Крыму
Аксенов проголосовал на выборах в Крыму - РИА Новости, 06.09.2024
Аксенов проголосовал на выборах в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах парламента Крыма и местных органов власти и призвал избирателей региона принять в выборах участие и... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:18
2024-09-06T10:55
политика
россия
запорожская область
михаил малышев
сергей аксенов (политик)
выборы в россии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах парламента Крыма и местных органов власти и призвал избирателей региона принять в выборах участие и проголосовать за развитие российского Крыма. В Крыму в пятницу началось трехдневное голосование на избирательных участках по выборам нового состава крымского Госсовета и депутатов городских и местных советов, открылись все 1129 избирательных участков, сообщил ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев. Новый состав Госсовета Крыма в течение 45 дней изберет главу региона из трех предложенных президентом России кандидатур. "Надо приходить, вкладывать свой голос в общее дело – в безопасность, справедливость, в развитие. Всем рекомендую и прошу – отдайте свой голос, за развитие нашей большой страны России и российского Крыма", - сказал Малышев. В республике в настоящий момент зарегистрировано 1 миллион 474 тысяч 175 избирателей. Всего на проходящих выборах замещается 2979 депутатских мандатов, из них 75 – в Государственный Совет (50 по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам). Также 8 сентября голосование будет проходить на 31 избирательном участке в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один в следственном изоляторе). В целях создания условий для реализации избирательных прав военнослужащих, находящихся за пределами территории Крыма, образовано четыре экстерриториальных избирательных участка на территории Херсонской и Запорожской областей.
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политика, россия, запорожская область, михаил малышев, сергей аксенов (политик), выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Запорожская область, Михаил Малышев, Сергей Аксенов (политик), Выборы в России — 2024
Аксенов проголосовал на выборах в Крыму

Аксенов проголосовал на выборах парламента Крыма и местных органов власти

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов в Госсовет и Законодательное собрание на избирательном участке в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов в Госсовет и Законодательное собрание на избирательном участке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов в Госсовет и Законодательное собрание на избирательном участке в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах парламента Крыма и местных органов власти и призвал избирателей региона принять в выборах участие и проголосовать за развитие российского Крыма.
В Крыму в пятницу началось трехдневное голосование на избирательных участках по выборам нового состава крымского Госсовета и депутатов городских и местных советов, открылись все 1129 избирательных участков, сообщил ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев. Новый состав Госсовета Крыма в течение 45 дней изберет главу региона из трех предложенных президентом России кандидатур.
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Врио губернатора Самарской области проголосовал на выборах главы региона
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"Надо приходить, вкладывать свой голос в общее дело – в безопасность, справедливость, в развитие. Всем рекомендую и прошу – отдайте свой голос, за развитие нашей большой страны России и российского Крыма", - сказал Малышев.
В республике в настоящий момент зарегистрировано 1 миллион 474 тысяч 175 избирателей. Всего на проходящих выборах замещается 2979 депутатских мандатов, из них 75 – в Государственный Совет (50 по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам).
Также 8 сентября голосование будет проходить на 31 избирательном участке в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один в следственном изоляторе).
В целях создания условий для реализации избирательных прав военнослужащих, находящихся за пределами территории Крыма, образовано четыре экстерриториальных избирательных участка на территории Херсонской и Запорожской областей.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаРоссияЗапорожская областьМихаил МалышевСергей Аксенов (политик)Выборы в России — 2024
 
 
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