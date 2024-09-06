https://ria.ru/20240906/vybory-1970986474.html

Аксенов проголосовал на выборах в Крыму

Аксенов проголосовал на выборах в Крыму - РИА Новости, 06.09.2024

Аксенов проголосовал на выборах в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах парламента Крыма и местных органов власти и призвал избирателей региона принять в выборах участие и... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:18

2024-09-06T10:18

2024-09-06T10:55

политика

россия

запорожская область

михаил малышев

сергей аксенов (политик)

выборы в россии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах парламента Крыма и местных органов власти и призвал избирателей региона принять в выборах участие и проголосовать за развитие российского Крыма. В Крыму в пятницу началось трехдневное голосование на избирательных участках по выборам нового состава крымского Госсовета и депутатов городских и местных советов, открылись все 1129 избирательных участков, сообщил ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев. Новый состав Госсовета Крыма в течение 45 дней изберет главу региона из трех предложенных президентом России кандидатур. "Надо приходить, вкладывать свой голос в общее дело – в безопасность, справедливость, в развитие. Всем рекомендую и прошу – отдайте свой голос, за развитие нашей большой страны России и российского Крыма", - сказал Малышев. В республике в настоящий момент зарегистрировано 1 миллион 474 тысяч 175 избирателей. Всего на проходящих выборах замещается 2979 депутатских мандатов, из них 75 – в Государственный Совет (50 по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам). Также 8 сентября голосование будет проходить на 31 избирательном участке в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один в следственном изоляторе). В целях создания условий для реализации избирательных прав военнослужащих, находящихся за пределами территории Крыма, образовано четыре экстерриториальных избирательных участка на территории Херсонской и Запорожской областей.

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политика, россия, запорожская область, михаил малышев, сергей аксенов (политик), выборы в россии — 2024