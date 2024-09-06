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Более 300 тысяч человек проголосовали онлайн с начала выборов в Мосгордуму
Более 300 тысяч человек проголосовали онлайн с начала выборов в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
Более 300 тысяч человек проголосовали онлайн с начала выборов в Мосгордуму
Более 300 тысяч человек проголосовали электронно менее, чем за час с начала выборов депутатов Мосгордумы, следует из данных сервиса по наблюдению за... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:29
2024-09-06T09:29
2024-09-06T09:29
политика
москва
московская городская дума
единый день голосования в россии
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 300 тысяч человек проголосовали электронно менее, чем за час с начала выборов депутатов Мосгордумы, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. "Выдано бюллетеней - 317183, получено бюллетеней - 308074", - говорится в сообщении. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, московская городская дума, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Московская городская дума, Единый день голосования в России, Выборы в России — 2024