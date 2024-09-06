https://ria.ru/20240906/vybory-1970978987.html
В Севастополе началось трехдневное голосование
В Севастополе началось трехдневное голосование - РИА Новости, 06.09.2024
В Севастополе началось трехдневное голосование
В Севастополе началось трехдневное голосование на избирательных участках города после завершения досрочного голосования, которое стартовало 28 августа, сообщила РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:24
2024-09-06T09:24
2024-09-06T09:24
политика
севастополь
россия
единая россия
кпрф
лдпр
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895166255_0:159:2954:1821_1920x0_80_0_0_8008eb224750739ca66256e9d6107f71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. В Севастополе началось трехдневное голосование на избирательных участках города после завершения досрочного голосования, которое стартовало 28 августа, сообщила глава Севизбиркома Нина Фаустова. Избирком Севастополя ранее принял решение о досрочном голосовании с 28 августа на выборах депутатов законодательного собрания региона и местных органов власти, решение принято с целью безопасности граждан. "Шестого сентября в 8 утра по сообщению наших избирательных комиссий в Севастополе открыты все избирательные участки" , - сказала Фаустова журналистам. Также можно проголосовать электронным способом до 20 часов вечера 8 сентября, отметила она. Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в третий раз с 2014 года 2019 года, в местном парламенте 24 места. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партия Коммунисты России, ЕР, Новые люди, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия-За правду. Восемь мест в парламенте займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах. Избирком Севастополя утвердил количество избирательных бюллетеней для голосования по городскому и по одномандатным избирательным округам – по 304 тысячи штук - всего 608 тысяч.
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895166255_162:0:2590:1821_1920x0_80_0_0_c09b01dad260f8d4421cb3e404b3bed3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, севастополь, россия, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Севастополь, Россия, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
В Севастополе началось трехдневное голосование
В Севастополе началось трехдневное голосование после досрочного голосования
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. В Севастополе началось трехдневное голосование на избирательных участках города после завершения досрочного голосования, которое стартовало 28 августа, сообщила глава Севизбиркома Нина Фаустова.
Избирком Севастополя ранее принял решение о досрочном голосовании с 28 августа на выборах депутатов законодательного собрания региона и местных органов власти, решение принято с целью безопасности граждан.
"Шестого сентября в 8 утра по сообщению наших избирательных комиссий в Севастополе открыты все избирательные участки" , - сказала Фаустова журналистам. Также можно проголосовать электронным способом до 20 часов вечера 8 сентября, отметила она.
Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в третий раз с 2014 года 2019 года, в местном парламенте 24 места. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партия Коммунисты России
, ЕР
, Новые люди, КПРФ
, ЛДПР
, Справедливая Россия-За правду. Восемь мест в парламенте займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах.
Избирком Севастополя утвердил количество избирательных бюллетеней для голосования по городскому и по одномандатным избирательным округам – по 304 тысячи штук - всего 608 тысяч.