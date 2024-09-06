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В Севастополе началось трехдневное голосование - РИА Новости, 06.09.2024
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09:24 06.09.2024
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В Севастополе началось трехдневное голосование
В Севастополе началось трехдневное голосование - РИА Новости, 06.09.2024
В Севастополе началось трехдневное голосование
В Севастополе началось трехдневное голосование на избирательных участках города после завершения досрочного голосования, которое стартовало 28 августа, сообщила РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:24
2024-09-06T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. В Севастополе началось трехдневное голосование на избирательных участках города после завершения досрочного голосования, которое стартовало 28 августа, сообщила глава Севизбиркома Нина Фаустова. Избирком Севастополя ранее принял решение о досрочном голосовании с 28 августа на выборах депутатов законодательного собрания региона и местных органов власти, решение принято с целью безопасности граждан. "Шестого сентября в 8 утра по сообщению наших избирательных комиссий в Севастополе открыты все избирательные участки" , - сказала Фаустова журналистам. Также можно проголосовать электронным способом до 20 часов вечера 8 сентября, отметила она. Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в третий раз с 2014 года 2019 года, в местном парламенте 24 места. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партия Коммунисты России, ЕР, Новые люди, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия-За правду. Восемь мест в парламенте займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах. Избирком Севастополя утвердил количество избирательных бюллетеней для голосования по городскому и по одномандатным избирательным округам – по 304 тысячи штук - всего 608 тысяч.
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политика, севастополь, россия, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Севастополь, Россия, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
В Севастополе началось трехдневное голосование

В Севастополе началось трехдневное голосование после досрочного голосования

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Единый день голосования в России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. В Севастополе началось трехдневное голосование на избирательных участках города после завершения досрочного голосования, которое стартовало 28 августа, сообщила глава Севизбиркома Нина Фаустова.
Избирком Севастополя ранее принял решение о досрочном голосовании с 28 августа на выборах депутатов законодательного собрания региона и местных органов власти, решение принято с целью безопасности граждан.
"Шестого сентября в 8 утра по сообщению наших избирательных комиссий в Севастополе открыты все избирательные участки" , - сказала Фаустова журналистам. Также можно проголосовать электронным способом до 20 часов вечера 8 сентября, отметила она.
Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в третий раз с 2014 года 2019 года, в местном парламенте 24 места. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партия Коммунисты России, ЕР, Новые люди, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия-За правду. Восемь мест в парламенте займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах.
Избирком Севастополя утвердил количество избирательных бюллетеней для голосования по городскому и по одномандатным избирательным округам – по 304 тысячи штук - всего 608 тысяч.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
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