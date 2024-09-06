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Никаких сложностей на электронном голосовании в Москве нет, заявили в МГИК
Никаких сложностей на электронном голосовании в Москве нет, заявили в МГИК - РИА Новости, 06.09.2024
Никаких сложностей на электронном голосовании в Москве нет, заявили в МГИК
Никаких сложностей и очередей при электронном голосовании на сентябрьских выборах в Москве не наблюдается, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:19
2024-09-06T09:19
2024-09-06T10:25
выборы в россии — 2024
ольга кириллова
мосгоризбирком
московская городская дума
москва
политика
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Никаких сложностей и очередей при электронном голосовании на сентябрьских выборах в Москве не наблюдается, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве."Я не выдержала и решила попробовать в час пик, получится ли у меня. Я пошла самым длинным путем, через "Госуслуги", с переходом потом на московский портал. Никаких сложностей и ожидания в очереди не было, чему, конечно, несказанно рада", – сказала Кириллова.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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выборы в россии — 2024, ольга кириллова, мосгоризбирком, московская городская дума, москва, политика
Выборы в России — 2024, Ольга Кириллова, Мосгоризбирком, Московская городская дума, Москва, Политика
Никаких сложностей на электронном голосовании в Москве нет, заявили в МГИК
МГИК: ожидания в очередях на электронном голосовании в Москве не наблюдается