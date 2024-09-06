https://ria.ru/20240906/vybory-1970977613.html

В Калининградской области открылись избирательные участки

В Калининградской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024

В Калининградской области открылись избирательные участки

Избирательные участки на выборах губернатора Калининградской области открылись в регионе в 08.00 (09.00 мск). РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T09:16

2024-09-06T09:16

2024-09-06T09:16

политика

калининградская область

единый день голосования в россии

выборы в россии — 2024

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен — РИА Новости. Избирательные участки на выборах губернатора Калининградской области открылись в регионе в 08.00 (09.00 мск). "На территории самого западного российского региона в дни выборов губернатора Калининградской области будут работать 563 избирательных участка", - сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. В избиркоме отметили, что одновременно с выборами главы региона пройдет голосование на муниципальных выборах в восьми районах области. В Озерском, Славском и Янтарном округах избиратели определятся с новыми составами окружных советов. В Балтийском, Правдинском, Гвардейском, Полесском, Ладушкинском состоятся довыборы по одному депутату в действующие советы. "На 1 июля 2024 года количество избирателей в регионе - 837 631 человек. Голосование организовывают более пяти тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. До второго сентября избиратели могли подать заявление для голосования онлайн (дистанционное электронное голосование). Этой возможностью воспользовались более 56 тысяч наших земляков. Более шести тысяч наших избирателей выбрали для голосования более удобный участок на территории региона", - уточнили в облизбиркоме. Для удобства избирателей, которые проживают в 279 населенных пунктах, где нет помещений для голосования, будет организована дополнительная возможность реализации избирательных прав. В этих населенных пунктах 6 и 7 сентября будут специально оборудованы пункты голосования. Во время голосования на каждом из 563 избирательных участков Калининградской области камеры видеофиксации (по две на участок), будут работать круглосуточно с начала голосования до подписания протокола итогов голосования. Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней: 6, 7 и 8 сентября. Голосование в Калининградской области завершится 8 сентября в 20.00. (21.00 мск). Предыдущие выборы губернатора Калининградской области состоялись с 9 по 11 сентября 2022 года. Тогда явка на избирательные участки в Калининградской области составила 38,51%.

https://ria.ru/20240906/vybory-1970976728.html

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политика, калининградская область, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024