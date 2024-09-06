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Очередей на голосование к открытию избирательных участков в Москве нет
Очередей на голосование к открытию избирательных участков в Москве нет - РИА Новости, 06.09.2024
Очередей на голосование к открытию избирательных участков в Москве нет
Каких-либо очередей на голосование к открытию избирательных участков в Москве не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:00
2024-09-06T09:00
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Каких-либо очередей на голосование к открытию избирательных участков в Москве не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве в 8.00, всего в столице их 1440. В частности, на участке №2121 в Академическом районе обстановка спокойная, к моменту открытия у входа были только сотрудники участка, других людей не было. На месте дежурят сотрудники полиции. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024