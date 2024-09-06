https://ria.ru/20240906/vybory-1970972928.html
Глава Хакасии проголосовал на выборах депутата в Госдуму
Глава Хакасии проголосовал на выборах депутата в Госдуму - РИА Новости, 06.09.2024
Глава Хакасии проголосовал на выборах депутата в Госдуму
Глава Хакасии Валентин Коновалов проголосовал на выборах депутата в Государственную думу от региона, кроме того, в республике проходят выборы глав нескольких... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:50
2024-09-06T08:50
2024-09-06T08:51
политика
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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов проголосовал на выборах депутата в Государственную думу от региона, кроме того, в республике проходят выборы глав нескольких районов, а также Абакана и Сорска, сообщает пресс-служба правительства региона. "Глава Хакасии Валентин Коновалов исполнил свой гражданский долг и проголосовал на выборах… Жители республики определяют депутата, который будет представлять интересы Хакасии и её жителей в Государственной думе. Проходят также выборы глав Абакана и Сорска, Аскизского, Бейского, Боградского и Орджоникидзевского районов, депутатов в представительные органы городов и районов, глав и депутатов сельских и поселковых советов", - говорится в сообщении. Голосование в Хакасии проходит в течение трех дней – 6, 7 и 8 сентября. По информации регионального избиркома, к работе приступили 373 участковые избирательные комиссии, проводятся 32 кампании. Отдать свой голос смогут 394 тысяч жителей республики.
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политика, жкх, абакан, орджоникидзевский район, валентин коновалов, выборы в россии — 2024, госдума рф
Политика, ЖКХ, Абакан, Орджоникидзевский район, Валентин Коновалов, Выборы в России — 2024, Госдума РФ
Глава Хакасии проголосовал на выборах депутата в Госдуму
Глава Хакасии Коновалов проголосовал на выборах депутата в Госдуму от региона