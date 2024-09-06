https://ria.ru/20240906/vybory-1970949456.html

Действующий губернатор Забайкалья проголосовал на выборах главы региона

Действующий губернатор Забайкалья проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024

Действующий губернатор Забайкалья проголосовал на выборах главы региона

Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с женой в первый день работы избирательных участков проголосовал на выборах главы региона. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:10

2024-09-06T04:10

2024-09-06T04:10

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ЧИТА, 6 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с женой в первый день работы избирательных участков проголосовал на выборах главы региона. "Думаю, для огромного количества забайкальцев сегодняшний день - это возможность и на выборах высшего должностного лица - губернатора Забайкальского края, и для Читы, для многих других муниципальных органов управления, выбрать будущее на ближайшие несколько лет. За последние пять лет в крае появилась существенная динамика развития, её отмечают и сами жители, на неё обращают внимание в Москве. Это основание для того, чтобы и дальше поддерживать поступательное развитие Забайкальского края. И, собственно, выбор ровно в этом", - сказал Осипов журналистам во время пресс-подхода. В Забайкалье в 8.00 (2.00 мск) открылось 833 избирательных участка. Выборы будут проходить три дня: с 6 по 8 сентября.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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