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Действующий губернатор Забайкалья проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024
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04:10 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1970949456.html
Действующий губернатор Забайкалья проголосовал на выборах главы региона
Действующий губернатор Забайкалья проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024
Действующий губернатор Забайкалья проголосовал на выборах главы региона
Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с женой в первый день работы избирательных участков проголосовал на выборах главы региона. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:10
2024-09-06T04:10
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ЧИТА, 6 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с женой в первый день работы избирательных участков проголосовал на выборах главы региона. "Думаю, для огромного количества забайкальцев сегодняшний день - это возможность и на выборах высшего должностного лица - губернатора Забайкальского края, и для Читы, для многих других муниципальных органов управления, выбрать будущее на ближайшие несколько лет. За последние пять лет в крае появилась существенная динамика развития, её отмечают и сами жители, на неё обращают внимание в Москве. Это основание для того, чтобы и дальше поддерживать поступательное развитие Забайкальского края. И, собственно, выбор ровно в этом", - сказал Осипов журналистам во время пресс-подхода. В Забайкалье в 8.00 (2.00 мск) открылось 833 избирательных участка. Выборы будут проходить три дня: с 6 по 8 сентября.
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политика, забайкальский край, чита, москва, александр осипов, россия
Политика, Забайкальский край, Чита, Москва, Александр Осипов, Россия
Действующий губернатор Забайкалья проголосовал на выборах главы региона

Действующий губернатор Забайкалья Осипов вместе с женой проголосовал на выборах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 6 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с женой в первый день работы избирательных участков проголосовал на выборах главы региона.
"Думаю, для огромного количества забайкальцев сегодняшний день - это возможность и на выборах высшего должностного лица - губернатора Забайкальского края, и для Читы, для многих других муниципальных органов управления, выбрать будущее на ближайшие несколько лет. За последние пять лет в крае появилась существенная динамика развития, её отмечают и сами жители, на неё обращают внимание в Москве. Это основание для того, чтобы и дальше поддерживать поступательное развитие Забайкальского края. И, собственно, выбор ровно в этом", - сказал Осипов журналистам во время пресс-подхода.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
В Забайкалье в 8.00 (2.00 мск) открылось 833 избирательных участка. Выборы будут проходить три дня: с 6 по 8 сентября.
 
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