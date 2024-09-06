https://ria.ru/20240906/vuchich-1971186774.html

Вучич выразил готовность обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда

Вучич выразил готовность обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда - РИА Новости, 06.09.2024

Вучич выразил готовность обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:36

2024-09-06T21:36

2024-09-06T21:36

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БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор. Ранее Путин на полях Восточного экономического форума попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина передать привет президенту Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. Вулин заявил в пятницу, что Вучич и российский лидер обсудят приглашение на саммит БРИКС в телефонном разговоре, договоренность о котором уже достигнута. Сербский лидер неоднократно заявлял, что не разговаривал с президентом России 2,5 года даже по телефону, а решение о поездке на саммит БРИКС в Казань из-за плотного графика примет не раньше 10 октября. Посол РФ в Сербии в пятницу приехал на встречу с главой государства в город Лозница на западе страны. "Мы разговаривали о приглашении, которое Сербии и мне лично направлено для присутствия на большом саммите БРИКС. Я немногим ранее получил список участников, который, должен признать, не просто большой, но речь идет об исключительно сильных, важных и мощных государствах. Послу РФ до этой встречи я уже сказал в благодарность за приглашение… уверен, что мы эти разговоры продолжим с президентом Путиным - и об освобождении Белграда, и обо всем остальном", - заявил Вучич журналистам после встречи. Он уточнил, что оповестил Боцан-Харченко о ситуации в Косово и Метохии и ежедневных грубых провокациях, угрозах миру и стабильности со стороны косовоалбанских властей, о "неэффективном ответе всех, кто был задействован в диалоге и должен был гарантировать результаты" переговоров Белграда и Приштины и о тяжелом положении сербского народа в крае. "Мы разговаривали обо всех остальных важных вопросах и об экономическом сотрудничестве. Ожидаем строительства Единого диспетчерского центра со стороны РЖД, дальнейшие разговоры о многих проектах в энергетике и инфраструктуре… Я также сказал, что для нас исключительное значение имеет ускорение разговора о договоре о поставках газа", - указал президент Сербии. По его словам, с учетом помощи России по вопросу навязанной Западом резолюции о Сребренице на Генеральной ассамблее ООН он обсудил с послом РФ сотрудничество в ООН и других международных организациях и, уже "в предстоящем периоде" государства смогут "показать, что есть вопросы, по которым можно согласиться в интересах обеих сторон". "Мы, конечно, разговаривали и о 20 октября - 80-летии освобождения Белграда, в чем преимущественно участвовала Красная Армия, конечно и наши силы, и это мы отметим по большей части совместными мероприятиями, начиная от приезда Большого театра 13 сентября, и многими другими вещами", - отметил Вучич. На память о Западной Сербии он подарил послу РФ упаковку местного чернослива из района Осечина, "богатого углеводами, полезного для мозга и для всего другого".

https://ria.ru/20240906/serbiya-1970946469.html

https://ria.ru/20240905/razgovor-1970926637.html

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в мире, россия, сербия, белград (город), александр вучич, владимир путин, александр боцан-харченко, брикс, оон, вэф — 2024 (восточный экономический форум)