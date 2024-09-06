https://ria.ru/20240906/vuchich-1971186774.html
Вучич выразил готовность обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда
Вучич выразил готовность обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда - РИА Новости, 06.09.2024
Вучич выразил готовность обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда
Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:36
2024-09-06T21:36
2024-09-06T21:36
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БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор. Ранее Путин на полях Восточного экономического форума попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина передать привет президенту Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. Вулин заявил в пятницу, что Вучич и российский лидер обсудят приглашение на саммит БРИКС в телефонном разговоре, договоренность о котором уже достигнута. Сербский лидер неоднократно заявлял, что не разговаривал с президентом России 2,5 года даже по телефону, а решение о поездке на саммит БРИКС в Казань из-за плотного графика примет не раньше 10 октября. Посол РФ в Сербии в пятницу приехал на встречу с главой государства в город Лозница на западе страны. "Мы разговаривали о приглашении, которое Сербии и мне лично направлено для присутствия на большом саммите БРИКС. Я немногим ранее получил список участников, который, должен признать, не просто большой, но речь идет об исключительно сильных, важных и мощных государствах. Послу РФ до этой встречи я уже сказал в благодарность за приглашение… уверен, что мы эти разговоры продолжим с президентом Путиным - и об освобождении Белграда, и обо всем остальном", - заявил Вучич журналистам после встречи. Он уточнил, что оповестил Боцан-Харченко о ситуации в Косово и Метохии и ежедневных грубых провокациях, угрозах миру и стабильности со стороны косовоалбанских властей, о "неэффективном ответе всех, кто был задействован в диалоге и должен был гарантировать результаты" переговоров Белграда и Приштины и о тяжелом положении сербского народа в крае. "Мы разговаривали обо всех остальных важных вопросах и об экономическом сотрудничестве. Ожидаем строительства Единого диспетчерского центра со стороны РЖД, дальнейшие разговоры о многих проектах в энергетике и инфраструктуре… Я также сказал, что для нас исключительное значение имеет ускорение разговора о договоре о поставках газа", - указал президент Сербии. По его словам, с учетом помощи России по вопросу навязанной Западом резолюции о Сребренице на Генеральной ассамблее ООН он обсудил с послом РФ сотрудничество в ООН и других международных организациях и, уже "в предстоящем периоде" государства смогут "показать, что есть вопросы, по которым можно согласиться в интересах обеих сторон". "Мы, конечно, разговаривали и о 20 октября - 80-летии освобождения Белграда, в чем преимущественно участвовала Красная Армия, конечно и наши силы, и это мы отметим по большей части совместными мероприятиями, начиная от приезда Большого театра 13 сентября, и многими другими вещами", - отметил Вучич. На память о Западной Сербии он подарил послу РФ упаковку местного чернослива из района Осечина, "богатого углеводами, полезного для мозга и для всего другого".
https://ria.ru/20240906/serbiya-1970946469.html
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в мире, россия, сербия, белград (город), александр вучич, владимир путин, александр боцан-харченко, брикс, оон, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Владимир Путин, Александр Боцан-Харченко, БРИКС, ООН, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Вучич выразил готовность обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда
Вучич заявил о готовности обсуждать с Путиным 80-летие освобождения Белграда
БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор.
Ранее Путин на полях Восточного экономического форума попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина
передать привет президенту Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС
в Казани
. Вулин заявил в пятницу, что Вучич и российский лидер обсудят приглашение на саммит БРИКС в телефонном разговоре, договоренность о котором уже достигнута.
Сербский лидер неоднократно заявлял, что не разговаривал с президентом России 2,5 года даже по телефону, а решение о поездке на саммит БРИКС в Казань из-за плотного графика примет не раньше 10 октября. Посол РФ в Сербии в пятницу приехал на встречу с главой государства в город Лозница на западе страны.
"Мы разговаривали о приглашении, которое Сербии и мне лично направлено для присутствия на большом саммите БРИКС. Я немногим ранее получил список участников, который, должен признать, не просто большой, но речь идет об исключительно сильных, важных и мощных государствах. Послу РФ до этой встречи я уже сказал в благодарность за приглашение… уверен, что мы эти разговоры продолжим с президентом Путиным - и об освобождении Белграда, и обо всем остальном", - заявил Вучич журналистам после встречи.
Он уточнил, что оповестил Боцан-Харченко о ситуации в Косово
и Метохии и ежедневных грубых провокациях, угрозах миру и стабильности со стороны косовоалбанских властей, о "неэффективном ответе всех, кто был задействован в диалоге и должен был гарантировать результаты" переговоров Белграда и Приштины
и о тяжелом положении сербского народа в крае.
"Мы разговаривали обо всех остальных важных вопросах и об экономическом сотрудничестве. Ожидаем строительства Единого диспетчерского центра со стороны РЖД
, дальнейшие разговоры о многих проектах в энергетике и инфраструктуре… Я также сказал, что для нас исключительное значение имеет ускорение разговора о договоре о поставках газа", - указал президент Сербии.
По его словам, с учетом помощи России по вопросу навязанной Западом резолюции о Сребренице
на Генеральной ассамблее ООН
он обсудил с послом РФ сотрудничество в ООН и других международных организациях и, уже "в предстоящем периоде" государства смогут "показать, что есть вопросы, по которым можно согласиться в интересах обеих сторон".
"Мы, конечно, разговаривали и о 20 октября - 80-летии освобождения Белграда, в чем преимущественно участвовала Красная Армия, конечно и наши силы, и это мы отметим по большей части совместными мероприятиями, начиная от приезда Большого театра
13 сентября, и многими другими вещами", - отметил Вучич.
На память о Западной Сербии он подарил послу РФ упаковку местного чернослива из района Осечина, "богатого углеводами, полезного для мозга и для всего другого".