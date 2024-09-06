https://ria.ru/20240906/vtb-1970882566.html

ВТБ выступит партнером гастролей русского искусства в Китае

ВТБ выступит партнером гастролей русского искусства в Китае - РИА Новости, 06.09.2024

ВТБ выступит партнером гастролей русского искусства в Китае

Банк ВТБ выступит партнером нескольких культурных событий, которые подготовлены Третьяковской галереей, Большим театром, коллективом musicAeterna, Театром... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:20

2024-09-06T11:20

2024-09-06T11:20

россия

китай

третьяковская галерея

большой театр

втб (банк)

фото - культура

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967133871_0:178:3000:1866_1920x0_80_0_0_7b1079060468015ae28f27c387e15348.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Банк ВТБ выступит партнером нескольких культурных событий, которые подготовлены Третьяковской галереей, Большим театром, коллективом musicAeterna, Театром балета Бориса Эйфмана, они пройдут в Китае осенью 2024 года, сообщает пресс-служба банка.Мероприятия запланированы в рамках Перекрестных Годов культуры России и Китая (2024 – 2025 гг.) и продолжат серию гастролей российских культурных институций, реализованных при поддержке банка."Искусство живет вне рамок и границ. ВТБ продолжает поддерживать международный культурный диалог, помогая знакомить зарубежного зрителя с национальными шедеврами России. Наша задача — сделать русскую культуру за границей более доступной и дать соприкоснуться с великим наследием большему количеству людей. Дружественный России Китай, страна с богатой историей и тонким чувством красоты, неизменно тепло принимает российские коллективы", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева в рамках ВЭФ-2024, ее слова приводит пресс-служба.Программу откроет выставка избранных произведений живописи из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Она начнется в Пекине 25 сентября и продлится до декабря 2024 года. В столичном музее будут представлены работы древнерусских мастеров, среди которых Владимирская икона Божией Матери, датируемая 1697 годом. В экспозиции можно будет увидеть классическую живопись XVIII века с характерными для нее портретами и пейзажами и шедевры XIX века авторства Сильвестра Щедрина, Василия Тропинина, Ивана Шишкина и Ивана Айвазовского. В рамках знакомства с русской культурой XX века будут представлены произведения искусства Исаака Бродского, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки и других. После Пекина выставка переедет в Шэньчжэнь.В октябре Государственный академический Большой театр покажет балет "Спартак" в крупнейшем финансовом центре Китая – городе Шанхае, где располагается филиал ВТБ Шанхай. История балета "Спартак" берет свое начало в 50-х годах прошлого века. В Китае зритель увидит знаменитую постановку Юрия Григоровича. В финале гастролей балет Большого театра проведет гала-вечер.В ноябре оркестр musicAeterna планирует выступления в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Ухане, где представит шедевры мировой классики — прозвучит Пятая симфония Шостаковича, Концерт для скрипки и оркестра Брамса, Пятая симфония Малера и "Вступление и смерть Изольды" из оперы Вагнера "Тристан и Изольда".В ноябре в Китай при поддержке банка также отправится Театр балета Бориса Эйфмана со спектаклями "Анна Каренина" и "Русский Гамлет", созданными художественным руководителем театра на музыку Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена и Густава Малера.

https://ria.ru/20240905/vystavka-1970862902.html

https://ria.ru/20240830/premery-1969499183.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, третьяковская галерея, большой театр, втб (банк), фото - культура, пекин