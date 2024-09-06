Минобороны Британии объявило о продлении программы подготовки солдат ВСУ
МО Британии объявило о продлении программы подготовки солдат ВСУ Interflex
© AP Photo / Gregor FischerУкраинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты
© AP Photo / Gregor Fischer
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Великобритания продлит программу обучения украинских военнослужащих Interflex до конца 2025 года, заявило минобороны страны.
"Операция по обучению, которая продолжает развиваться с учетом уроков, извлеченных с передовой Украины, должна была завершиться в этом году, но теперь она будет продолжаться по меньшей мере до конца 2025 года", - сказано в заявлении министерства обороны.
По этой программе Британия уже обучила более 45 тысяч украинцев со времен ее запуска в 2022 году.
Учебная операция Interflex по подготовке украинских военных была запущена в июне 2022 года. Она является крупнейшей программой военной подготовки своего рода на британской земле со Второй мировой войны. Помимо Великобритании участниками программы являются страны Северной Европы и Балтии, Австралия, Канада.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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