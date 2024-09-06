https://ria.ru/20240906/vsu-1971196185.html

Минобороны Британии объявило о продлении программы подготовки солдат ВСУ

Минобороны Британии объявило о продлении программы подготовки солдат ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024

Минобороны Британии объявило о продлении программы подготовки солдат ВСУ

Великобритания продлит программу обучения украинских военнослужащих Interflex до конца 2025 года, заявило минобороны страны. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T23:12

2024-09-06T23:12

2024-09-06T23:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Великобритания продлит программу обучения украинских военнослужащих Interflex до конца 2025 года, заявило минобороны страны. "Операция по обучению, которая продолжает развиваться с учетом уроков, извлеченных с передовой Украины, должна была завершиться в этом году, но теперь она будет продолжаться по меньшей мере до конца 2025 года", - сказано в заявлении министерства обороны. Официально об этом объявил в пятницу министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии. По этой программе Британия уже обучила более 45 тысяч украинцев со времен ее запуска в 2022 году. Учебная операция Interflex по подготовке украинских военных была запущена в июне 2022 года. Она является крупнейшей программой военной подготовки своего рода на британской земле со Второй мировой войны. Помимо Великобритании участниками программы являются страны Северной Европы и Балтии, Австралия, Канада. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240818/vsu-1966839338.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, великобритания, украина, россия, джон хили, сергей лавров, нато