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ВСУ опасаются окружения на Красноармейском направлении - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:39 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vsu-1971172008.html
ВСУ опасаются окружения на Красноармейском направлении
ВСУ опасаются окружения на Красноармейском направлении - РИА Новости, 06.09.2024
ВСУ опасаются окружения на Красноармейском направлении
Украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском (украинское название - Покровское) направлении, заявил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:39
2024-09-06T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
красноармейск
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском (украинское название - Покровское) направлении, заявил офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник. "Вчера главком (ВСУ Александр Сырский - ред.) и верховный (Владимир Зеленский - ред.) сообщили, что на Покровском направлении стабилизация, но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться", - написал Мельник в социальной сети Facebook*. Он считает, что российские войска избрали одно приоритетное направление: Украинск и Горняк, а затем Кураховка. "Это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчья. Время вывести бригады без больших потерь из удавки потеряно, теперь, скорее всего, будет Авдеевский сценарий, когда отступление было "контролируемым" только в отчетах родителей командиров", - добавил Мельник. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Красноармейск
ВСУ опасаются окружения на Красноармейском направлении

Офицер ВСУ Мельник: ВСУ опасаются окружения на Покровском направлении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтула на въезде в Красноармейск
Стула на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стула на въезде в Красноармейск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском (украинское название - Покровское) направлении, заявил офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник.
"Вчера главком (ВСУ Александр Сырский - ред.) и верховный (Владимир Зеленский - ред.) сообщили, что на Покровском направлении стабилизация, но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться", - написал Мельник в социальной сети Facebook*.
Он считает, что российские войска избрали одно приоритетное направление: Украинск и Горняк, а затем Кураховка. "Это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчья. Время вывести бригады без больших потерь из удавки потеряно, теперь, скорее всего, будет Авдеевский сценарий, когда отступление было "контролируемым" только в отчетах родителей командиров", - добавил Мельник.
Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФКрасноармейск
 
 
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