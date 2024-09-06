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ВСУ опасаются окружения на Красноармейском направлении
ВСУ опасаются окружения на Красноармейском направлении - РИА Новости, 06.09.2024
ВСУ опасаются окружения на Красноармейском направлении
Украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском (украинское название - Покровское) направлении, заявил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:39
2024-09-06T19:39
2024-09-06T19:39
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском (украинское название - Покровское) направлении, заявил офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник. "Вчера главком (ВСУ Александр Сырский - ред.) и верховный (Владимир Зеленский - ред.) сообщили, что на Покровском направлении стабилизация, но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться", - написал Мельник в социальной сети Facebook*. Он считает, что российские войска избрали одно приоритетное направление: Украинск и Горняк, а затем Кураховка. "Это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчья. Время вывести бригады без больших потерь из удавки потеряно, теперь, скорее всего, будет Авдеевский сценарий, когда отступление было "контролируемым" только в отчетах родителей командиров", - добавил Мельник. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ВСУ опасаются окружения на Красноармейском направлении
Офицер ВСУ Мельник: ВСУ опасаются окружения на Покровском направлении