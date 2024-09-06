https://ria.ru/20240906/vsu-1971145041.html

"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024

"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

пишет Monde. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:25

2024-09-06T18:25

2024-09-06T22:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВСУ вынуждены беспорядочно отступать с позиций из-за плохой организации и подготовки, пишет Monde."Плохо спланированные и неудачные замены опытных, но поредевших частей свежими подразделениями, плохо знающими местность и не имеющими опыта ведения боевых действий, уже несколько раз приводили к хаотичному отступлению украинцев", — говорится в материале.Отмечается, что ВС России наращивают темпы продвижения в Донецкой Народной Республике. Автор статьи полагает, что это доказывает вопиющие проблемы в организации обороны ВСУ. В результате российские войска приближаются к Красноармейску (украинское название — Покровск), который имеет решающее значение для логистики украинской армии.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Журавка в ДНР. Это уже седьмой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240906/ukraina-1971129248.html

https://ria.ru/20240906/kurskaya_oblast-1971098977.html

донецкая народная республика

красноармейск

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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины