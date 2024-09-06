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"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 06.09.2024 (обновлено: 22:25 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vsu-1971145041.html
"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ
"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ
пишет Monde. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:25
2024-09-06T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВСУ вынуждены беспорядочно отступать с позиций из-за плохой организации и подготовки, пишет Monde."Плохо спланированные и неудачные замены опытных, но поредевших частей свежими подразделениями, плохо знающими местность и не имеющими опыта ведения боевых действий, уже несколько раз приводили к хаотичному отступлению украинцев", — говорится в материале.Отмечается, что ВС России наращивают темпы продвижения в Донецкой Народной Республике. Автор статьи полагает, что это доказывает вопиющие проблемы в организации обороны ВСУ. В результате российские войска приближаются к Красноармейску (украинское название — Покровск), который имеет решающее значение для логистики украинской армии.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Журавка в ДНР. Это уже седьмой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971129248.html
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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

Monde: плохая организация ВСУ приводит к их хаотичному отступлению на передовой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВСУ вынуждены беспорядочно отступать с позиций из-за плохой организации и подготовки, пишет Monde.
"Плохо спланированные и неудачные замены опытных, но поредевших частей свежими подразделениями, плохо знающими местность и не имеющими опыта ведения боевых действий, уже несколько раз приводили к хаотичному отступлению украинцев", — говорится в материале.
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Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Журавка в ДНР. Это уже седьмой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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