https://ria.ru/20240906/vpechatleniya-1970960551.html

Лавров рассказал о впечатлениях от единственной встречи с Кулебой

Лавров рассказал о впечатлениях от единственной встречи с Кулебой - РИА Новости, 06.09.2024

Лавров рассказал о впечатлениях от единственной встречи с Кулебой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своей единственной встрече с уже бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в марте 2022 года в Турции: РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:39

2024-09-06T07:39

2024-09-06T07:39

в мире

турция

россия

сергей лавров

дмитрий кулеба

мевлют чавушоглу

мид украины

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своей единственной встрече с уже бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в марте 2022 года в Турции: на ее проведении тогда настояла украинская сторона, которая хотела передать России какое-то послание, но в итоге кроме официальной позиции ничего не озвучила. "Я его единственный раз видел "в деле" в Анталии на дипломатическом форуме. Это ежегодное мероприятие, которое организует Турция. Мевлют Чавушоглу был тогда главой внешнеполитического ведомства (Турции), он позвонил мне и очень просил приехать, потому что украинская сторона и, в частности, Кулеба, передали туркам "идею" о встрече со мной. Попросили, чтобы эта встреча была не "один на один", а в присутствии турецкого министра. Учитывая, что мы никогда в диалоги не уходили, я уточнил, насколько это всё серьезно. Меня заверили, что всё очень серьезно, потому что Кулеба сказал, что ему есть, что передать", — рассказал Лавров в интервью РБК. Лавров пояснил, что изначально не собирался участвовать в дипломатическом форуме в Анталье, потому что мероприятие не вписывалось в его график, но в итоге специально приехал в Турцию: "турки очень сильно просили, я доложил президенту России, что украинские коллеги собираются нам что-то передать". "Мы встретились втроем в Анталии в отдельной комнате. Открывал встречу Чавушоглу, потом передал слово Кулебе, как инициатору этого контакта. Он и зачитал с бумажки на хорошем английском языке то, что мы слышали ежедневно с начала специальной военной операции, да ещё и до ее начала. Ничего нового и конструктивного не произошло", — рассказал министр. Он пояснил, что в то время, в марте 2022 года, реальная работа шла по линии делегаций - с российской стороны ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский, с украинской стороны — глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Кулеба ничего не сказал кроме позиции официоза. Я потом поинтересовался у министра иностранных дел Турции Чавушоглу, где это послание, которое он хотел передать. Тот тоже удивился", — рассказал Лавров.

https://ria.ru/20240905/kuleba-1970823701.html

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в мире, турция, россия, сергей лавров, дмитрий кулеба, мевлют чавушоглу, мид украины