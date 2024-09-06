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Зампредседатель КНР Хань Чжэн побывал с визитом в Иркутской области - РИА Новости, 06.09.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
15:20 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vizit-1971077996.html
Зампредседатель КНР Хань Чжэн побывал с визитом в Иркутской области
Зампредседатель КНР Хань Чжэн побывал с визитом в Иркутской области - РИА Новости, 06.09.2024
Зампредседатель КНР Хань Чжэн побывал с визитом в Иркутской области
В правительстве Иркутской области состоялась встреча губернатора Приангарья Игоря Кобзева с заместителем председателя КНР господином Хань Чжэном, который прибыл РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:20
2024-09-06T15:20
иркутская область
китай
хэйлунцзян
хань чжэн
игорь кобзев
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ИРКУТСК, 6 сен - РИА Новости. В правительстве Иркутской области состоялась встреча губернатора Приангарья Игоря Кобзева с заместителем председателя КНР господином Хань Чжэном, который прибыл в Иркутск после участия в ВЭФ для обсуждения вопросов сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и заместителя председателя КНР господина Хань Чжэна состоялась в правительстве Приангарья. Делегация КНР прибыла в регион из Владивостока, где принимала участие в Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении. На встрече были обозначены приоритетные направления сотрудничества. В частности, это создание российско-китайских транспортных коридоров и усиление сотрудничества в области воздушных перевозок, расширение географии прямого и чартерного сообщения между городами Иркутской области и КНР, сотрудничество в сферах агропромышленного комплекса, энерго- и экологосберегающих технологий, жилищного строительства, сферах культуры, образования, спорта, туризма. Господин Хань Чжэн подтвердил, что у регионов КНР и Иркутской области есть большой потенциал для дальнейшего взаимодействия. Он отметил, что от межрегиональных связей зависят межгосударственные отношения. Важно развивать их по самым различным направлениям. В мае Игорь Кобзев в составе официальной делегации под руководством президента России Владимира Путина принял участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО. В Китае состоялась презентация региона. Российские и китайские предприниматели, а также представители сферы образования и культуры подписали 12 соглашений о сотрудничестве, включая три об инвестиционных намерениях на общую сумму почти 570 миллионов долларов и восемь внешнеторговых контрактов более чем на более 30 миллионов долларов. Заключены соглашения о сотрудничестве в рамках экономических и гуманитарных проектов с провинциями КНР - Ляонин и Хэйлунцзян, автономным районом Внутренняя Монголия и крупными китайскими городами – Пекином, Харбином, Шэньяном, Чунцин, Нинбо, Тяньцзинь, Цзыбо, Цзиньчжоу. Китайская Народная Республика занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Иркутской области. В первом полугодии 2024 года экспорт продукции в Китай увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года более чем на 26% за счет роста поставок товаров топливно-энергетического комплекса, а также алюминия. Основу экспорта из Иркутской области в Китай традиционно составляют топливно-минеральная продукция, лесоматериалы, металлы и изделия из них. Импорт из Китая в первом полугодии 2024 года возрос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года более чем на 33%. В Иркутскую область из КНР поставляют продукцию химической промышленности и машиностроения, металлы, продовольственные товары. Сейчас с участием китайского капитала на территории Иркутской области прорабатывается реализация ряда инвестиционных проектов, в частности, создание совместного предприятия по производству высокотехнологичного электротранспорта и завода по производству агропестицидов, а также строительство завода агрохимии в провинции Хэйлунцзян.
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китай, хэйлунцзян, хань чжэн, игорь кобзев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Иркутская область, Китай, Хэйлунцзян, Хань Чжэн, Игорь Кобзев, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Зампредседатель КНР Хань Чжэн побывал с визитом в Иркутской области

© Фото : Правительство Иркутской областиГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в правительстве Приангарья
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в правительстве Приангарья - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Правительство Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в правительстве Приангарья
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ИРКУТСК, 6 сен - РИА Новости. В правительстве Иркутской области состоялась встреча губернатора Приангарья Игоря Кобзева с заместителем председателя КНР господином Хань Чжэном, который прибыл в Иркутск после участия в ВЭФ для обсуждения вопросов сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и заместителя председателя КНР господина Хань Чжэна состоялась в правительстве Приангарья. Делегация КНР прибыла в регион из Владивостока, где принимала участие в Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
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На встрече были обозначены приоритетные направления сотрудничества. В частности, это создание российско-китайских транспортных коридоров и усиление сотрудничества в области воздушных перевозок, расширение географии прямого и чартерного сообщения между городами Иркутской области и КНР, сотрудничество в сферах агропромышленного комплекса, энерго- и экологосберегающих технологий, жилищного строительства, сферах культуры, образования, спорта, туризма.
Господин Хань Чжэн подтвердил, что у регионов КНР и Иркутской области есть большой потенциал для дальнейшего взаимодействия. Он отметил, что от межрегиональных связей зависят межгосударственные отношения. Важно развивать их по самым различным направлениям.
В мае Игорь Кобзев в составе официальной делегации под руководством президента России Владимира Путина принял участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО. В Китае состоялась презентация региона. Российские и китайские предприниматели, а также представители сферы образования и культуры подписали 12 соглашений о сотрудничестве, включая три об инвестиционных намерениях на общую сумму почти 570 миллионов долларов и восемь внешнеторговых контрактов более чем на более 30 миллионов долларов. Заключены соглашения о сотрудничестве в рамках экономических и гуманитарных проектов с провинциями КНР - Ляонин и Хэйлунцзян, автономным районом Внутренняя Монголия и крупными китайскими городами – Пекином, Харбином, Шэньяном, Чунцин, Нинбо, Тяньцзинь, Цзыбо, Цзиньчжоу.
Китайская Народная Республика занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Иркутской области. В первом полугодии 2024 года экспорт продукции в Китай увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года более чем на 26% за счет роста поставок товаров топливно-энергетического комплекса, а также алюминия. Основу экспорта из Иркутской области в Китай традиционно составляют топливно-минеральная продукция, лесоматериалы, металлы и изделия из них.
Импорт из Китая в первом полугодии 2024 года возрос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года более чем на 33%. В Иркутскую область из КНР поставляют продукцию химической промышленности и машиностроения, металлы, продовольственные товары.
Сейчас с участием китайского капитала на территории Иркутской области прорабатывается реализация ряда инвестиционных проектов, в частности, создание совместного предприятия по производству высокотехнологичного электротранспорта и завода по производству агропестицидов, а также строительство завода агрохимии в провинции Хэйлунцзян.
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Иркутская областьКитайХэйлунцзянХань ЧжэнИгорь КобзевВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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