https://ria.ru/20240906/vizit-1971077996.html

Зампредседатель КНР Хань Чжэн побывал с визитом в Иркутской области

Зампредседатель КНР Хань Чжэн побывал с визитом в Иркутской области - РИА Новости, 06.09.2024

Зампредседатель КНР Хань Чжэн побывал с визитом в Иркутской области

В правительстве Иркутской области состоялась встреча губернатора Приангарья Игоря Кобзева с заместителем председателя КНР господином Хань Чжэном, который прибыл РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:20

2024-09-06T15:20

2024-09-06T15:20

иркутская область

китай

хэйлунцзян

хань чжэн

игорь кобзев

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ИРКУТСК, 6 сен - РИА Новости. В правительстве Иркутской области состоялась встреча губернатора Приангарья Игоря Кобзева с заместителем председателя КНР господином Хань Чжэном, который прибыл в Иркутск после участия в ВЭФ для обсуждения вопросов сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и заместителя председателя КНР господина Хань Чжэна состоялась в правительстве Приангарья. Делегация КНР прибыла в регион из Владивостока, где принимала участие в Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении. На встрече были обозначены приоритетные направления сотрудничества. В частности, это создание российско-китайских транспортных коридоров и усиление сотрудничества в области воздушных перевозок, расширение географии прямого и чартерного сообщения между городами Иркутской области и КНР, сотрудничество в сферах агропромышленного комплекса, энерго- и экологосберегающих технологий, жилищного строительства, сферах культуры, образования, спорта, туризма. Господин Хань Чжэн подтвердил, что у регионов КНР и Иркутской области есть большой потенциал для дальнейшего взаимодействия. Он отметил, что от межрегиональных связей зависят межгосударственные отношения. Важно развивать их по самым различным направлениям. В мае Игорь Кобзев в составе официальной делегации под руководством президента России Владимира Путина принял участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО. В Китае состоялась презентация региона. Российские и китайские предприниматели, а также представители сферы образования и культуры подписали 12 соглашений о сотрудничестве, включая три об инвестиционных намерениях на общую сумму почти 570 миллионов долларов и восемь внешнеторговых контрактов более чем на более 30 миллионов долларов. Заключены соглашения о сотрудничестве в рамках экономических и гуманитарных проектов с провинциями КНР - Ляонин и Хэйлунцзян, автономным районом Внутренняя Монголия и крупными китайскими городами – Пекином, Харбином, Шэньяном, Чунцин, Нинбо, Тяньцзинь, Цзыбо, Цзиньчжоу. Китайская Народная Республика занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Иркутской области. В первом полугодии 2024 года экспорт продукции в Китай увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года более чем на 26% за счет роста поставок товаров топливно-энергетического комплекса, а также алюминия. Основу экспорта из Иркутской области в Китай традиционно составляют топливно-минеральная продукция, лесоматериалы, металлы и изделия из них. Импорт из Китая в первом полугодии 2024 года возрос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года более чем на 33%. В Иркутскую область из КНР поставляют продукцию химической промышленности и машиностроения, металлы, продовольственные товары. Сейчас с участием китайского капитала на территории Иркутской области прорабатывается реализация ряда инвестиционных проектов, в частности, создание совместного предприятия по производству высокотехнологичного электротранспорта и завода по производству агропестицидов, а также строительство завода агрохимии в провинции Хэйлунцзян.

https://ria.ru/20240903/usole-sibirskij-1970323240.html

https://ria.ru/20240725/razrabotki-1961973737.html

китай

хэйлунцзян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, хэйлунцзян, хань чжэн, игорь кобзев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)