https://ria.ru/20240906/vizit-1970952965.html

Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом

Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом - РИА Новости, 06.09.2024

Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Олег Мальгинов в интервью... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T05:21

2024-09-06T05:21

2024-09-06T05:21

здоровье - общество

россия

узбекистан

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Олег Мальгинов в интервью газете "Известия". "Тем более что сейчас тоже предстоит достаточно важное событие - это визит премьер-министра в республику Узбекистан и заседание совместной комиссии на уровне глав-правительств. Я имею в виду, глава правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. Мы сейчас готовимся к этому мероприятию", - сказал Мальгинов. Он добавил, что идут постоянные взаимодействия между руководителями отдельных отраслей, министерств, ведомств России и Узбекистана, обмен визитами, по его словам, очень интенсивный.

https://ria.ru/20240903/slutskij-1970365099.html

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здоровье - общество, россия, узбекистан, михаил мишустин