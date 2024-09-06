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Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом - РИА Новости, 06.09.2024
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05:21 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vizit-1970952965.html
Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом
Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом - РИА Новости, 06.09.2024
Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Олег Мальгинов в интервью... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:21
2024-09-06T05:21
здоровье - общество
россия
узбекистан
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Олег Мальгинов в интервью газете "Известия". "Тем более что сейчас тоже предстоит достаточно важное событие - это визит премьер-министра в республику Узбекистан и заседание совместной комиссии на уровне глав-правительств. Я имею в виду, глава правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. Мы сейчас готовимся к этому мероприятию", - сказал Мальгинов. Он добавил, что идут постоянные взаимодействия между руководителями отдельных отраслей, министерств, ведомств России и Узбекистана, обмен визитами, по его словам, очень интенсивный.
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здоровье - общество, россия, узбекистан, михаил мишустин
Здоровье - Общество, Россия, Узбекистан, Михаил Мишустин
Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом

Посол Мальгинов: премьер Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Олег Мальгинов в интервью газете "Известия".
"Тем более что сейчас тоже предстоит достаточно важное событие - это визит премьер-министра в республику Узбекистан и заседание совместной комиссии на уровне глав-правительств. Я имею в виду, глава правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. Мы сейчас готовимся к этому мероприятию", - сказал Мальгинов.
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Он добавил, что идут постоянные взаимодействия между руководителями отдельных отраслей, министерств, ведомств России и Узбекистана, обмен визитами, по его словам, очень интенсивный.
 
Здоровье - ОбществоРоссияУзбекистанМихаил Мишустин
 
 
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