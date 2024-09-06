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Сийярто высмеял критику ЕС из-за проекта льготных виз для россиян

Сийярто высмеял критику ЕС из-за проекта льготных виз для россиян - РИА Новости, 06.09.2024

Сийярто высмеял критику ЕС из-за проекта льготных виз для россиян

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал смехотворной поступающую из ЕС критику в адрес Венгрии из-за проекта рабочих виз для граждан, в том числе, России и... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:07

2024-09-06T22:07

2024-09-06T22:09

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал смехотворной поступающую из ЕС критику в адрес Венгрии из-за проекта рабочих виз для граждан, в том числе, России и Белоруссии, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. "Сийярто раскритиковал протест стран Прибалтики против венгерской программы национальных карт, назвав ее "смехотворной и нечестной", указав на непропорциональное внимание к Венгрии, несмотря на то, что в ней находится минимальное число россиян по сравнению с другими странами ЕС", — написал Ковач на своей странице в соцсети Х. Ранее Сийярто заявлял, что обвинения в том, что выдача льготных рабочих виз россиянам и белорусам якобы представляет угрозу безопасности Шенгенской зоне, несостоятельны и звучат из стран, где российских граждан проживает в десятки раз больше, чем в Венгрии. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина. Опубликованный указ не вызывал реакции со стороны ЕС три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств.

https://ria.ru/20240906/siyyarto-1971152704.html

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