Сийярто высмеял критику ЕС из-за проекта льготных виз для россиян
Сийярто счет критику Венгрии из-за проекта рабочих виз для россиян смехотворной
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал смехотворной поступающую из ЕС критику в адрес Венгрии из-за проекта рабочих виз для граждан, в том числе, России и Белоруссии, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.
"Сийярто раскритиковал протест стран Прибалтики против венгерской программы национальных карт, назвав ее "смехотворной и нечестной", указав на непропорциональное внимание к Венгрии, несмотря на то, что в ней находится минимальное число россиян по сравнению с другими странами ЕС", — написал Ковач на своей странице в соцсети Х.
Ранее Сийярто заявлял, что обвинения в том, что выдача льготных рабочих виз россиянам и белорусам якобы представляет угрозу безопасности Шенгенской зоне, несостоятельны и звучат из стран, где российских граждан проживает в десятки раз больше, чем в Венгрии.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина.
Опубликованный указ не вызывал реакции со стороны ЕС три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.