https://ria.ru/20240906/veterany-1971014991.html

"Ветераны России" попросили лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав

"Ветераны России" попросили лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав - РИА Новости, 06.09.2024

"Ветераны России" попросили лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав

Общественное движение "Ветераны России" попросили уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову рассмотреть возможность лишения Аллы Пугачевой и Максима РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:03

2024-09-06T12:03

2024-09-06T12:03

общество

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израиль

алла пугачева

мария львова-белова

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Общественное движение "Ветераны России" попросили уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову рассмотреть возможность лишения Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) родительских прав, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. "Мы обеспокоены судьбой детей Пугачевой и Галкина*. Постоянные переезды и отсутствие стабильности в жизни Лизы и Гарри вызывают серьезные опасения. Дети нуждаются в постоянной заботе, внимании и стабильной среде для нормального развития. Мы считаем, что они должны расти в России, в окружении традиционных ценностей, которые помогут им сформировать крепкую личность и стать достойными гражданами нашей страны. Наше движение будет настаивать на тщательной проверке ситуации и при необходимости на принятии соответствующих мер", - заявил РИА Новости Резяпов. Он добавил, что в движении планируют обратиться к детским психологам с просьбой оценить влияние частых переездов на психологическое здоровье детей. "Ветераны России" направили Львовой-Беловой соответствующее обращение. Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. 3 ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html

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общество, здоровье - общество, россия, израиль, алла пугачева, мария львова-белова