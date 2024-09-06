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"Ветераны России" попросили лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав - РИА Новости, 06.09.2024
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12:03 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/veterany-1971014991.html
"Ветераны России" попросили лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав
"Ветераны России" попросили лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав - РИА Новости, 06.09.2024
"Ветераны России" попросили лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав
Общественное движение "Ветераны России" попросили уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову рассмотреть возможность лишения Аллы Пугачевой и Максима РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:03
2024-09-06T12:03
общество
здоровье - общество
россия
израиль
алла пугачева
мария львова-белова
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Общественное движение "Ветераны России" попросили уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову рассмотреть возможность лишения Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) родительских прав, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. "Мы обеспокоены судьбой детей Пугачевой и Галкина*. Постоянные переезды и отсутствие стабильности в жизни Лизы и Гарри вызывают серьезные опасения. Дети нуждаются в постоянной заботе, внимании и стабильной среде для нормального развития. Мы считаем, что они должны расти в России, в окружении традиционных ценностей, которые помогут им сформировать крепкую личность и стать достойными гражданами нашей страны. Наше движение будет настаивать на тщательной проверке ситуации и при необходимости на принятии соответствующих мер", - заявил РИА Новости Резяпов. Он добавил, что в движении планируют обратиться к детским психологам с просьбой оценить влияние частых переездов на психологическое здоровье детей. "Ветераны России" направили Львовой-Беловой соответствующее обращение. Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. 3 ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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общество, здоровье - общество, россия, израиль, алла пугачева, мария львова-белова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Мария Львова-Белова
"Ветераны России" попросили лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав

"Ветераны России" попросили лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав

Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Общественное движение "Ветераны России" попросили уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову рассмотреть возможность лишения Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) родительских прав, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
"Мы обеспокоены судьбой детей Пугачевой и Галкина*. Постоянные переезды и отсутствие стабильности в жизни Лизы и Гарри вызывают серьезные опасения. Дети нуждаются в постоянной заботе, внимании и стабильной среде для нормального развития. Мы считаем, что они должны расти в России, в окружении традиционных ценностей, которые помогут им сформировать крепкую личность и стать достойными гражданами нашей страны. Наше движение будет настаивать на тщательной проверке ситуации и при необходимости на принятии соответствующих мер", - заявил РИА Новости Резяпов.
Он добавил, что в движении планируют обратиться к детским психологам с просьбой оценить влияние частых переездов на психологическое здоровье детей.
"Ветераны России" направили Львовой-Беловой соответствующее обращение.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. 3 ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияИзраильАлла ПугачеваМария Львова-Белова
 
 
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