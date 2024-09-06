https://ria.ru/20240906/vef-1971025552.html

Российские верфи построили 29 судов в рамках первого этапа инвестквот

Российские верфи построили 29 судов в рамках первого этапа инвестквот - РИА Новости, 06.09.2024

Российские верфи построили 29 судов в рамках первого этапа инвестквот

Российские верфи построили 17 рыбопромысловых и 12 краболовных судов в рамках первого этапа инвестквот, сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:35

2024-09-06T12:35

2024-09-06T12:40

экономика

россия

владивосток

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российские верфи построили 17 рыбопромысловых и 12 краболовных судов в рамках первого этапа инвестквот, сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Всего в рамках первого этапа инвестквот построили уже 29 судов: 17 рыбопромысловых и 12 краболовных", - сказал он. В июне пресс-служба кабмина сообщала, что число судов рыбопромыслового флота, которые получили российские рыбаки по программе инвестиционных квот, выросло до 26. Программа инвестквот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Также реализуется госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот, запущенный в 2017 году, из-за введения недружественными странами новых санкций был продлен до 2026 года. Осенью 2023 года стартовал второй этап инвестквот. В его рамках также запланировано строительство судов. На данный момент уже состоялись аукционы по крабам, а также первая заявочная кампания по другим видам водных биоресурсов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.

https://ria.ru/20240904/vef-1970427544.html

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россия

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экономика, россия, владивосток, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)