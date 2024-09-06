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Кобяков рассказал, сколько соглашений подписали на ВЭФ

Кобяков рассказал, сколько соглашений подписали на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024

Кобяков рассказал, сколько соглашений подписали на ВЭФ

Почти 300 соглашений на 5,5 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме, заявил советник президента РФ, секретарь оргкомитета ВЭФ Антон... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T05:34

2024-09-06T05:34

2024-09-06T07:44

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

в мире

экономика

антон кобяков

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Почти 300 соглашений на 5,5 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме, заявил советник президента РФ, секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков."На площадке форума подписано 292 соглашения на общую сумму 5,5 триллиона рублей. Это большая сумма", — сказал Кобяков на итоговом пресс-брифинге ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, в мире, экономика, антон кобяков, владивосток, дальневосточный федеральный университет