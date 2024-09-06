Кобяков рассказал, сколько соглашений подписали на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Почти 300 соглашений на 5,5 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме, заявил советник президента РФ, секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков."На площадке форума подписано 292 соглашения на общую сумму 5,5 триллиона рублей. Это большая сумма", — сказал Кобяков на итоговом пресс-брифинге ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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