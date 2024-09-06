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Кобяков рассказал, сколько соглашений подписали на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024
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05:34 06.09.2024 (обновлено: 07:44 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vef-1970953687.html
Кобяков рассказал, сколько соглашений подписали на ВЭФ
Кобяков рассказал, сколько соглашений подписали на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024
Кобяков рассказал, сколько соглашений подписали на ВЭФ
Почти 300 соглашений на 5,5 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме, заявил советник президента РФ, секретарь оргкомитета ВЭФ Антон... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:34
2024-09-06T07:44
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
в мире
экономика
антон кобяков
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Почти 300 соглашений на 5,5 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме, заявил советник президента РФ, секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков."На площадке форума подписано 292 соглашения на общую сумму 5,5 триллиона рублей. Это большая сумма", — сказал Кобяков на итоговом пресс-брифинге ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, в мире, экономика, антон кобяков, владивосток, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, В мире, Экономика, Антон Кобяков, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
Кобяков рассказал, сколько соглашений подписали на ВЭФ

Кобяков: участники ВЭФ-2024 подписали 292 соглашения на сумму 5,5 трлн рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ВЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Почти 300 соглашений на 5,5 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме, заявил советник президента РФ, секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
«
"На площадке форума подписано 292 соглашения на общую сумму 5,5 триллиона рублей. Это большая сумма", — сказал Кобяков на итоговом пресс-брифинге ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 16
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
Символика Фонда Росконгресс
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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13 из 16
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
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15 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
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ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
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ВЭФ-2024 Работа форума
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7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 16
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 16
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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13 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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14 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)РоссияВ миреЭкономикаАнтон КобяковВладивостокДальневосточный федеральный университет
 
 
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