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ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости, 06.09.2024
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12:25 06.09.2024 (обновлено: 12:34 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/valyuta-1971022264.html
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости, 06.09.2024
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
Банк России из-за действующих санкций вновь продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты - до 9 марта 2025 года, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:25
2024-09-06T12:34
экономика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Банк России из-за действующих санкций вновь продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты - до 9 марта 2025 года, говорится в сообщении регулятора."Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - сообщил регулятор.Отмечается, что для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях, напомнил регулятор. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.Кроме того, для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
https://ria.ru/20240831/rubl-1969631479.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятие наличной валюты

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Банк России из-за действующих санкций вновь продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты - до 9 марта 2025 года, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - сообщил регулятор.
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Отмечается, что для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.
Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях, напомнил регулятор. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.
Кроме того, для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
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