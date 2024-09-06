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Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает двадцатилетие - РИА Новости, 06.09.2024
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11:38 06.09.2024 (обновлено: 11:49 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/valday-1971009885.html
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает двадцатилетие
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает двадцатилетие - РИА Новости, 06.09.2024
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает двадцатилетие
Международный дискуссионный клуб "Валдай" в пятницу отмечает свое двадцатилетие, с юбилеем организацию поздравили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор ВШЭ... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:38
2024-09-06T11:49
россия
сергей караганов
анатолий торкунов
никита анисимов
мгимо
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в пятницу отмечает свое двадцатилетие, с юбилеем организацию поздравили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор ВШЭ Никита Анисимов, Совет по внешней и оборонной политике и другие организации. Первое заседание клуба открылось 2 сентября 2004 года, а 6 сентября в Ново-Огарево состоялась первая встреча экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным. После этого было принято решение сделать заседания клуба ежегодными, а ему самому дать название "Валдайский клуб", отмечается на сайте организации. За прошедшие двадцать лет в работе клуба приняли участие более девяти тысяч ученых и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из многих десятков стран мира. В поздравлениях говорится, что за эти годы клубу удалось выстроить конструктивный диалог между представителями интеллектуальной элиты из самых разных государств. "Валдай" стал российской площадкой общественной дипломатии, где эксперты, политики, ученые и исследователи могут свободно обмениваться мнениями, что способствует объективности при оценке событий международной жизни. "Ежегодно Клуб расширяет географию своих мероприятий, привлекая к своей деятельности новых исследователей в области международных отношений, экономики, политики, из года в год повышая уровень экспертных дискуссий", - отметили в российском Совете по международным делам. Там уточнили, что дискуссионный клуб "Валдай" за два прошедших десятилетия зарекомендовал себя в качестве ведущей российской интеллектуальной площадки. По словам председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова, за 20 лет "Валдай" внёс значимый вклад в продвижение российских интересов в мире. "Обмен мнениями и опытом на площадке Клуба создает новые связи, а это укрепляет позиции нашей страны на международной арене", - отметил Караганов в своем поздравлении.
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россия, сергей караганов, анатолий торкунов, никита анисимов, мгимо, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Сергей Караганов, Анатолий Торкунов, Никита Анисимов, МГИМО, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает двадцатилетие

Международный дискуссионный клуб "Валдай" поздравили с 20-летием

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЭмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Эмблема Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Эмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в пятницу отмечает свое двадцатилетие, с юбилеем организацию поздравили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор ВШЭ Никита Анисимов, Совет по внешней и оборонной политике и другие организации.
Первое заседание клуба открылось 2 сентября 2004 года, а 6 сентября в Ново-Огарево состоялась первая встреча экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным. После этого было принято решение сделать заседания клуба ежегодными, а ему самому дать название "Валдайский клуб", отмечается на сайте организации. За прошедшие двадцать лет в работе клуба приняли участие более девяти тысяч ученых и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из многих десятков стран мира.
В поздравлениях говорится, что за эти годы клубу удалось выстроить конструктивный диалог между представителями интеллектуальной элиты из самых разных государств. "Валдай" стал российской площадкой общественной дипломатии, где эксперты, политики, ученые и исследователи могут свободно обмениваться мнениями, что способствует объективности при оценке событий международной жизни.
«
"Ежегодно Клуб расширяет географию своих мероприятий, привлекая к своей деятельности новых исследователей в области международных отношений, экономики, политики, из года в год повышая уровень экспертных дискуссий", - отметили в российском Совете по международным делам. Там уточнили, что дискуссионный клуб "Валдай" за два прошедших десятилетия зарекомендовал себя в качестве ведущей российской интеллектуальной площадки.
По словам председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова, за 20 лет "Валдай" внёс значимый вклад в продвижение российских интересов в мире.
"Обмен мнениями и опытом на площадке Клуба создает новые связи, а это укрепляет позиции нашей страны на международной арене", - отметил Караганов в своем поздравлении.
 
РоссияСергей КарагановАнатолий ТоркуновНикита АнисимовМГИМОВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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