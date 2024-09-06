https://ria.ru/20240906/valday-1971009885.html

Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает двадцатилетие

Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает двадцатилетие - РИА Новости, 06.09.2024

Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает двадцатилетие

Международный дискуссионный клуб "Валдай" в пятницу отмечает свое двадцатилетие, с юбилеем организацию поздравили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор ВШЭ... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:38

2024-09-06T11:38

2024-09-06T11:49

россия

сергей караганов

анатолий торкунов

никита анисимов

мгимо

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в пятницу отмечает свое двадцатилетие, с юбилеем организацию поздравили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор ВШЭ Никита Анисимов, Совет по внешней и оборонной политике и другие организации. Первое заседание клуба открылось 2 сентября 2004 года, а 6 сентября в Ново-Огарево состоялась первая встреча экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным. После этого было принято решение сделать заседания клуба ежегодными, а ему самому дать название "Валдайский клуб", отмечается на сайте организации. За прошедшие двадцать лет в работе клуба приняли участие более девяти тысяч ученых и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из многих десятков стран мира. В поздравлениях говорится, что за эти годы клубу удалось выстроить конструктивный диалог между представителями интеллектуальной элиты из самых разных государств. "Валдай" стал российской площадкой общественной дипломатии, где эксперты, политики, ученые и исследователи могут свободно обмениваться мнениями, что способствует объективности при оценке событий международной жизни. "Ежегодно Клуб расширяет географию своих мероприятий, привлекая к своей деятельности новых исследователей в области международных отношений, экономики, политики, из года в год повышая уровень экспертных дискуссий", - отметили в российском Совете по международным делам. Там уточнили, что дискуссионный клуб "Валдай" за два прошедших десятилетия зарекомендовал себя в качестве ведущей российской интеллектуальной площадки. По словам председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова, за 20 лет "Валдай" внёс значимый вклад в продвижение российских интересов в мире. "Обмен мнениями и опытом на площадке Клуба создает новые связи, а это укрепляет позиции нашей страны на международной арене", - отметил Караганов в своем поздравлении.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей караганов, анатолий торкунов, никита анисимов, мгимо, высшая школа экономики (вшэ)