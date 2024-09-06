https://ria.ru/20240906/vaktsina-1971091162.html
Российская вакцина от рака прошла доклинические испытания
Российская вакцина от рака прошла доклинические испытания - РИА Новости, 06.09.2024
Российская вакцина от рака прошла доклинические испытания
Завершились доклинические исследования российской вакцины от рака, сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:59
2024-09-06T15:59
2024-09-06T17:02
наука
россия
андрей каприн
российская академия наук
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Завершились доклинические исследования российской вакцины от рака, сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний", — сказал ученый.Он уточнил, что, как только ведомство выдаст разрешение, на сайте опубликуют объявление о наборе добровольцев с медицинскими показаниями. Принимать решение об участии в тестировании будут специалисты.Как заявлял Каприн в начале июля, онковакцина на основе мРНК-технологии — это очень перспективная разработка. Ее суть заключается в заборе опухолевого материала у пациента, анализа его особенностей и создания паспорта опухоли, который затем используется для персонализированной вакцины.Пресс-конференция была приурочена к десятилетию объединения МНИОИ имени П. А. Герцена, МРНЦ имени А. Ф. Цыба и НИИ урологии имени Н. А. Лопаткина в онкологический кластер. Мероприятие состоялось в преддверии VII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life", который пройдет 16-20 сентября.
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россия, андрей каприн, российская академия наук, здоровье - общество
Наука, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Здоровье - Общество
Российская вакцина от рака прошла доклинические испытания
Академик РАН Каприн: доклинические исследования вакцины от рака пройдены
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Завершились доклинические исследования российской вакцины от рака, сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний", — сказал ученый.
Он уточнил, что, как только ведомство выдаст разрешение, на сайте опубликуют объявление о наборе добровольцев с медицинскими показаниями. Принимать решение об участии в тестировании будут специалисты.
Как заявлял Каприн в начале июля, онковакцина на основе мРНК-технологии — это очень перспективная разработка. Ее суть заключается в заборе опухолевого материала у пациента, анализа его особенностей и создания паспорта опухоли, который затем используется для персонализированной вакцины.
Пресс-конференция была приурочена к десятилетию объединения МНИОИ имени П. А. Герцена, МРНЦ имени А. Ф. Цыба и НИИ урологии имени Н. А. Лопаткина в онкологический кластер. Мероприятие состоялось в преддверии VII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life", который пройдет 16-20 сентября.