https://ria.ru/20240906/ukraina-1971197151.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.09.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях, также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области Украины,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:28
2024-09-06T23:28
2024-09-06T23:28
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях, также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 22.37 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу